La serie spin-off sul Pinguino è uno dei progetti in cantiere di HBO Max, che sta espandendo l’universo DC tramite la sua piattaforma. Lo show appena annunciato anticipa l’uscita di The Batman, attesa nuova pellicola dedicata all’eroe di Gotham con Robert Pattinson protagonista.

Deadline ha appreso che il progetto è nelle prime fasi di sviluppo ed è stato prodotto esecutivamente dal duo dietro il film, Dylan Clark e Matt Reeves, dalla DC Entertainment e Warner Bros. Television. Lauren LeFranc ( Agents of SHIELD ) sarà la showrunner.

La serie spin-off sul Pinguino è descritta come una storia “simile a Scarface” sull’ascesa del personaggio di uno dei villain più iconici di Bruce Wayne. Il Pinguino, altrimenti noto come Oswald Chesterfield Cobblepot, è un elegante boss mafioso e uno dei principali antagonisti di Batman. Il personaggio è stato interpretato da Danny DeVito in Batman Returns e da Robin Lord Taylor nella serie Fox Gotham.

Colin Farrell vestirà i suoi panni in The Batman, dove è praticamente irriconoscibile: il signore del crimine è sovrappeso, sfigurato e non gli piace essere chiamato col suo iconico nomignolo. La trama è ambientata nei primi anni in cui Bruce Wayne lotta contro il crime di Gotham. Farrell dovrebbe riprendere il ruolo anche nella serie tv.

La serie spin-off sul Pinguino è il secondo progetto dedicato all’universo di The Batman, dopo lo show annunciato di Joe Barton, volto ad esplorare la corruzione a Gotham, e ordinato da HBO Max nell’estate 2020. Lo streamer ha anche molti altri progetti DC in fase di sviluppo, tra cui una serie di Green Lantern di Greg Berlanti, un progetto Justice League Dark prodotto da JJ Abrams e Peacemaker, uno spin-off di The Suicide Squad incentrato sul personaggio di John Cena.

Il Pinguino, alter ego di Oswald Chesterfield Cobblepot, è un personaggio dei fumetti DC Comics creato da Bob Kane e Bill Finger. È un gentiluomo del crimine, e uno dei principali e più famosi nemici di Batman. Il Pinguino compare per la prima volta nel dicembre 1941 su Detective Comics n 58.