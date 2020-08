The Batman, con Robert Pattinson: ecco il primo elettrizzante teaser trailer

Dopo una lunga attesa e diverse foto precedentemente trapelate, è finalmente arrivato il primo teaser trailer di The Batman, il film in cui è Robert Pattinson a prestare il volto al Cavaliere Oscuro. Il filmato – presentato durante il DC FanDome – anticipa l’atmosfera da thriller anni ’70 presente in questa nuova pellicola.

Nel trailer è stato mostrato il nuovo Batman di Pattinson. Bruce Wayne è più giovane rispetto a quello a cui siamo stati abituati nei precedenti film, ma persiste quel teso clima tipico del personaggio. Il breve teaser racchiude solo qualche piccola scena, considerando che le riprese sono state bruscamente interrotte a causa del Covid-19.

Il regista Matt Reeves – conosciuto per Dawn Of The Planet Of The Apes e War For The Planet Of The Apes – ha anche diffuso alcuni dettagli, durante il DC FanDome, riguardo a The Batman. Il cineasta ha dichiarato:

Non avrei mai potuto immaginato che avrei fatto film di genere. Ciò che mi ha più entusiasmato è che Batman non è un supereroe tradizionale. In questo film sarà agli inizi della sua carriera ed è molto lontano dall’essere un supereroe perfetto, quindi questo dettaglio mi ha dato la possibilità di fare qualcosa che non era mai stato fatto. Nella nostra storia non sta avendo l’effetto che avrebbe voluto avere su Gotham e la sua indagine gli permette di scoprire un intero nuovo mondo di corruzione.

The Batman, le prime anticipazioni

Questa giovane versione dell’eroe si troverà in una città in cui il crimine dilaga. Il personaggio commetterà degli errori, forse a causa della sua giovane età, e cercherà di diventare la miglior versione di sé stesso.

Robert Pattinson è Batman.

Reeves ha anche parlato di Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz. A differenza del protagonista, Selina (il nome reale del personaggio) non è ancora diventata Catwoman, trovandosi in una fase di transizione.

Zoë Kravitz è Catwoman.

Per quanto riguarda l’Enigmista, uno storico nemico del Cavaliere Oscuro, Matt Reeves ha dichiarato che Paul Dano interpreta una versione che nessuno ha mai visto prima e che il pubblico potrebbe rimanere “a bocca aperta”.

Data d’uscita e cast

Il film, le cui riprese sono recentemente ripartite, dovrebbe arrivare sul grande schermo il primo ottobre 2021. Il cast è composto da Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (il Commissario Gordon), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone) e Peter Sarsgaard.

Durante il DC FanDome sono anche stati rilasciati i trailer ufficiali della Snyder Cut (Justice League) e di Wonder Woman 1984.