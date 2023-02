Emergono nuovi, seppur microscopici, dettagli sulla serie tv The Penguin, spin-off del film The Batman. Colin Farrell torna a interpretare Oswald Cobblepot, presente nella pellicola di Matt Reeves, e il cui destino è rimasto in sospeso.

Le riprese della serie tv The Penguin inizieranno il 6 febbraio a New York. La lavorazione dello show è cominciato a fine 2021 e ha ottenuto ufficialmente il via libera da HBO Max dopo gli ottimi risultati di The Batman con Robert Pattison nei panni dell’Uomo Pipistrello/Bruce Wayne.

In una recente apparizione al Variety ‘s Awards Circuit Podcast, Colin Farrell ha inoltre confermato il numero degli episodi: “Sarà una serie in otto parti attorno all’ascesa al potere di Oz, riempiendo quel vuoto di potere creato quando Falcone è stato ucciso.”

A ottobre dello scorso anno, l’attore si era detto entusiasta per il progetto, annunciando di aver letto la sceneggiatura del primo episodio: “Inizia circa una settimana dopo la fine di ‘The Batman‘”, ha detto Farrell. “Quindi Gotham è ancora, in qualche modo, sott’acqua. Ho letto la sceneggiatura del primo episodio, che si apre sui miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Mi è bastato questo per restare a bocca aperta”.

“È bello. È così ben scritto. Lauren LeFranc ha fatto un lavoro così straordinario, sta scrivendo tutti gli episodi e dirigerà la serie. Lei è formidabile. È una prospettiva eccitante su quel personaggio che amo alla follia. Mi sentivo come se non ne avessi abbastanza. Volevo interpretarlo ancora.”

Colin Farrell è stato acclamato dalla critica per il ruolo di Pinguino/Oswald Cobblepot in The Batman, ma non ha avuto molto screentime. Il film è stato un successo al botteghino con 770 milioni di dollari in tutto il mondo e avrà un sequel ufficiale. La serie tv The Penguin sarà il primo dei progetti legati a The Batman a uscire.

I dettagli sulla trama di The Penguin sono tenuti nascosti. Inoltre, la serie tv non ha ancora una data di uscita.

