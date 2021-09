Si intitola The Big Leap la nuova serie di Scott Foley in arrivo su Fox nel palinsesto autunnale della rete: la première di stagione è fissata per il 20 settembre e segna il ritorno dell’attore di Scandal in tv dopo l’accoglienza non proprio fortunata riservata alla serie Whiskey Cavalier.

La nuova serie di Scott Foley ha un registro molto diverso dalla precedente, con una trama ed un’ambientazione sicuramente distanti dall’action ideato da Dave Hemingson per ABC e durato una sola stagione (in Italia in onda sui canali Mediaset nel 2020).

In questa nuova serie di Scott Foley, prodotta dalla showrunner Liz Heldens, al centro della trama c’è un gruppo di disgraziati in cerca di fortuna: secondo la sinossi ufficiale della commedia musicale di Fox, è la storia di un insieme di “persone diverse e sfortunate” che provano a “cambiare la loro vita partecipando a un reality show di danza potenzialmente distruttivo, con una rivisitazione moderna di Il Lago dei Cigni“.

La nuova serie di Scott Foley vede l’ex capitano Ballard di Scandal nel ruolo di Nick Blackburn, alla guida di un variegato cast insieme a Simone Recasner nel ruolo di Gabby. Al loro fianco anche Teri Polo come Julia, Ser’Darius Blain come Reggie Sadler, Piper Perabo come Paula, Ray Cham come Justin, Kevin Daniels come Wayne, Mallory Jansen nel ruolo di Monica, Jon Rudnitsky nel ruolo di Mike e Anna Grace Barlow come Brittney Lovewell.

L’episodio pilota della nuova serie di Scott Foley, in onda su Fox lunedì 20 settembre, sarà seguito da un secondo episodio il 27 settembre: una première in due parti che sarà un banco di prova per capire quale futuro può avere (o non avere) questo format ispirato ad un reality britannico. In Italia The Big Leap dovrebbe arrivare nel catalogo Star di Disney+ come format originale della piattaforma.