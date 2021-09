Grand Hotel 3 non va in onda oggi, 12 settembre. Brutte notizie per i fan della serie che in questi due mesi hanno seguito le peripezie dei loro protagonisti preferiti sbattendo poi il muso contro il volere di Mediaset che ha deciso di sospendere la messa in onda. Prima Grand Hotel, poi Brave and The Beautiful, Canale5 ha giocato duro con i suoi spettatori che in questa settimana hanno sommerso la redazione di email di protesta.

A niente sono servite le lamentele visto che la serie spagnola è stata rimandata e lo stesso è successo a quella turca. Molto probabilmente Grand Hotel 3 non tornerà prima della prossima estate proprio come toccherà alla serie turca.

Grand Hotel 3 non va in onda perché domenica scorsa Canale5 ha deciso di piazzare un finto finale, con tanto di esplosione, rimandando poi la seconda parte della terza stagione a data da destinarsi. Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali sul ritorno della serie spagnola ma quello che sappiamo è che mancano all’appello ancora quattordici episodi e uno speciale “Ultima notte” che potranno tenere compagnia al pubblico almeno per 7 settimane, quindi i prossimi due mesi estivi, magari luglio e agosto come è successo quest’anno.

Ai fan ora è richiesta tanta pazienza anche se, chi non ha voglia di aspettare, ha già visto gli episodi che sono ormai usciti anni fa in Patria e si trovano in streaming (anche quello non legale). Tutti gli altri potranno vedere o rivedere il finale di domenica scorsa anche sulla piattaforma streaming di Mediaset raggiungibile cliccando qui.

Sul sito Mediaset Play sono disponibili la prima e la seconda stagione (almeno secondo la programmazione di Canale5), basta raggiungere la sezione dedicata cliccando qui. Al posto di Grand Hotel 3 andrà in onda la prima puntata di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi.