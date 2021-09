Il finale di Brave and The Beautiful rimandato al prossimo anno. Il momento topico è arrivato e se fino a qualche giorno fa ne parlavamo come di qualcosa ancora lontano, adesso non si può più rimandare. La serie di successo che ha saputo ritagliarsi un ottimo posto anche all’interno di questo palinsesto di Canale5 di settembre, presto dovrà cedere il posto a Uomini e donne e ai protagonisti di Maria de Filippi, Gemma Galgani e il suo seno nuovo in primis.

Il finale di Brave and The Beautiful è rimandato all’anno prossimo quando, forse proprio a giugno, tornerà in onda al pomeriggio in coppia con un’altra serie turca magari con protagonista Can Yaman. Al momento è ancora presto per dire quando e come rivedremo la serie visto che in molti sperano di farlo già a dicembre, ma quello che sappiamo è che il doppio episodio di oggi chiuderà questa prima “stagione”.

Dopo l’operazione Tahsin Korludag chiede a Korhan e al fidato Salih di rimanere in ospedale per la notte e a quel punto vuole sapere al figlio dove fossero finiti tutti mentre veniva rapito da Cesur e perché Adalet non fosse andata a cercarlo. Ormai sospetta persino della moglie, tanto che chiede a Korhan di contare il numero di fucili presenti in casa.

Intanto, Cahide si confronta con Bulent riguardo a Hulya: ora che è davvero incinta, dovrebbe allontanarla e trovare un modo per disfarsene definitivamente. Vengono interrotti da una chiamata di Banu e Cahide intuisce che i due sono sempre più vicini. Dopo l’incontro con Rifat, Suhan decide di passare la notte a Nisantasi; la mattina dopo, Hulya, avendo chiavi e codice di sicurezza riesce ad entrare.

Suhan si rifiuta di seguire Cesur e decide di porre fine al loro matrimonio ma lui strappa le carte che gli presenta l’avvocato. Riza cerca di convincere Adalet a testimoniare contro Tahsin, promettendole una vita libera mentre quest’ultimo viene dimesso dall’ospedale, come andrà a finire adesso? Tahsin è disposto a raccontare tutto a Cesur a patto che Suhan mantenga la promessa che gli aveva fatto: divorziare da Cesur.

Il finale di Brave and The Beautiful rimarrà appeso a questo filo fino all’anno prossimo visto che la serie è stata sospesa e lascerà posto a Uomini e donne già da lunedì 13. Per tutti gli altri, soprattutto quelli rimasti indietro, l’appuntamento è fissato intorno alle 19.00 con la replica su La5.