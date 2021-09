Tutti pronti all’iPhone 13 rosa, in una colorazione totalmente nuova e non certo sobria come quella del passato rose gold? Si rincorrono i rumor oramai a soli 3 giorni dal lancio dei melafonini Apple. Dunque sono giunte alcune presunte anticipazioni sulle nuance dei melafonini e anche sui loro tagli di memoria.

Lo shop online ucraino KTC ha appena lanciato il suo scoop del momento. Dietro l’angolo ci sarebbero sia gli iPhone 13 che i 13 Mini nella colorazione rosa appunto. Come già accennato e visibile pure nell’immagine di apertura articolo, non si tratterebbe di una nuance sobria ma la tonalità del colore sarebbe decisamente accesa. Proprio il modello più piccolo dei successori degli iPhone e l’esemplare standard sarebbe pronto a giungere sul mercato nelle sole due versioni da 64 GB e 128 GB. A causa di questa dotazione hardware di base (con memoria appena sufficiente per le attuali esigenze degli utenti) c’è da credere che il prezzo dei due dispositivi potrebbe (sempre in relazione ai prodotti Apple) non aumentare più di tanto.

Sempre la stessa fonte ucraina mette sul banco in questo inizio di weekend anche le informazioni relative agli iPhone 13 Pro e Pro Max. In questi ultimi due casi si parla dunque di rinnovate colorazioni nera e bronzo. Per i tagli di memoria si parte invece dai 128 GB di storage per poi passare ai modelli da 256 e 512 GB.

Vista la mancata ufficialità della fonte non possiamo di certo essere certi delle ultime novità, in particolare quella relativa all’iPhone 13 rosa. Non c’è dubbio, tuttavia, sul fatto che Apple con questa mossa intercetterebbe un’ampia fetta di pubblico amante della nuance accesa. Non ci resta che attendere la giornata di martedì 14 settembre per averne l’assoluta certezza nel corso del keynote in streaming dalla California. In Italia saranno le ore 19 quando l’evento comincerà, meglio iniziare ad organizzarsi.