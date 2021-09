The Bold Type 3 debutta su Italia1 sabato 11 settembre, con la consueta programmazione mattutina, per la prima volta in chiaro dopo il passaggio su Premium Stories. Si tratta dei nuovi episodi della serie comedy-drama ideata da Sarah Watson, la cui trama trae ispirazione dalla vita dell’ex-direttrice della rivista Cosmopolitan, Joanna Coles. Quest’ultima ha partecipato al progetto nelle vesti di produttrice esecutiva, mentre la Watson (già autrice della dramedy Parenthood) fa da showrunner.

La programmazione di The Bold Type 3 in prima tv free su Italia1 prevede tre episodi in onda dalle 9.40 fino all’inizio del tg della rete, alle 12.25. Sabato 11 settembre vanno in onda gli ultimi episodi della seconda stagione e il primo della terza.

Nella première di The Bold Type 3 diversi eventi sconvolgono la routine delle protagoniste, Jane, Kat e Sutton, interpretate rispettivamente da Katie Stevens, Aisha Dee e Meghann Fahy.

Nel primo episodio di The Bold Type 3, dal titolo La Nuova Normalità, a Scarlet Magazine arriva il nuovo direttore della sezione digitale, Patrick Duchand (Peter Vack). Il suo ingresso in redazione costringe Jacqueline a fare un passo indietro limitandosi alla direzione dei format cartacei. Jane, intanto, combatte ancora col senso di colpa per aver danneggiato la carriera di Jacqueline, ma deve necessariamente scrivere un articolo sul nuovo direttore. Chiederà aiuto a Pinstripe per scavare nel passato di Patrick e la sua ricerca la condurrà ad una scoperta inaspettata. Kat fatica ad accettare la rottura con Adena e il suo stato d’animo comporta inevitabilmente delle difficoltà sul lavoro.

The Bold Type 3 debutta l’11 settembre alle 11.30 su Italia1 dopo il finale della seconda stagione e la programmazione continuerà con tre episodi a settimana ogni sabato. Anche la terza stagione, come le precedenti, è composta da 10 episodi, mentre la quarta ne conta 16. La serie di Freeform vanta al momento 5 stagioni.