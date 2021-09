La novità del giorno in ambito mobile riguarda le mappe di Apple, che dal canto loro potranno godere di funzionalità extra nel momento in cui ci sarà l’uscita di iOS 15. Un doppio aggiornamento che va a completare quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con altro articolo, a testimonianza del fatto che il colosso di Cupertino stia lavorando a 360 gradi per garantire sorprese gradite al pubblico in questo particolare momento storico. Vediamo cosa sta succedendo oggi 10 settembre.

Cosa cambia con le nuove mappe di Apple e cosa avverrà dopo l’uscita di iOS 15

In particolare, attraverso le nuove mappe di Apple che sono entrate in gioco questo venerdì in Italia Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra sarà possibile contare su “una navigazione più veloce e accurata”. Cosa sappiamo fino a questo momento? Le novità grafiche sono significative e consentiranno la visualizzazione complete di strade, edifici, parchi, aeroporti e centri commerciali. Occhio, però, perché ci saranno dei plus anche da un punto di vista più pratico.

Ad esempio, ancor prima dell’uscita di iOS 15 avremo indicazioni con linguaggio naturale di Siri, anche se la funzione più interessante probabilmente si riferisce alla corsia da tenere. In questo modo, infatti, sarà possibile evitare svolte sbagliate e i classici errori di direzione. Secondo quanto riportato dalla mela morsicata, entra in gioco anche una funzione controllo elettronico della velocità necessaria per ottenere avvisi quando siamo nei pressi di autovelox e semafori rossi. Dunque, sapremo sempre dove si trovano.

In un contesto del genere, qual è la funzione dell’uscita di iOS 15? Dopo l’aggiornamento, le mappe di Apple potranno contare anche su informazioni più dettagliate a proposito di stazioni e fermate, senza dimenticare gli orario di passaggio in tempo reale per quanto concerne i mezzi pubblici.