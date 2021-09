Chi vuole conoscere le novità iOS 15 in arrivo sugli iPhone è già accontentato. In queste ore, i possessori di iPhone stanno ricevendo una notifica di sistema che li introduce nei cambiamenti oramai dietro l’angolo per l’OS mobile del proprio telefono dopo iOS 14 e i suoi aggiornamenti minori.

In effetti, tutti gli iPhone supportati da iOS 15 stanno mostrando agli utenti la nota in cui c’è l’invito a scoprire tutte le novità iOS 15‌, in particolare quelle utili a rimanere in contatto con le altre persone ma anche ad essere produttivi. Proprio toccando l’alert visibile a schermo sarà possibile procedere ad un tour tra le funzioni in arrivo. Tra queste spiccano quella denominata Voice Isolation, i passi in avanti del browser Safari ma anche il Live Text per le foto e ancora le migliori indicazioni per i percorsi pedonali in Mappe, grazie all’ausilio della realtà aumentata. Dopo aver visualizzato tutti i contenuti relativi al prossimo aggiornamento, questi saranno sempre fruibili (magari in vista della prossima uscita) nella sezione Raccolte dell’app Suggerimenti.

Una riflessione sul giorno di uscita iOS 15

Dopo aver parlato della notifica delle principali novità iOS 15 va anche segnalata un’ulteriore riflessione sui probabili tempi di uscita del rinnovato sistema operativo. Nel corso della storia degli OS Apple, i major update sono stati sempre rilasciati a distanza di una settimana o al massimo 10 giorni dopo l’evento settembrino con il lancio di nuovo hardware (in concomitanza con il via alle vendite dei melafonini). Nella sola annata 2020 (davvero particolare per la pandemia Covid) Apple ha deciso di distribuire iOS 14 solo un giorno dopo l’evento “Time Flies” del 15 settembre di un anno fa. In quel caso però, la vera presentazione degli iPhone 12 è slittata ad ottobre e dunque l’OS ha giocato d’anticipo rispetto all’hardware. Il caso di specie più recente lascia spazio alla possibilità che pure l’ultima fatica software Apple trovi spazio prima del previsto, magari già da mercoledì 15 settembre 2021. Staremo a vedere cosa succederà.