NCIS Los Angeles 13 regalerà ai fan finalmente qualche gioia su una delle loro coppie preferite. Nella passata stagione, Callen e Anna si sono ritrovati ma non per molto; l’ex fidanzata dell’agente speciale ha dovuto subito mettersi in fuga.

In questo nuovo arco narrativo, Callen sarà affiancato da Joelle, entrambi sulle tracce di Katya per concludere una delle storyline aperte nella scorsa stagione. C’è da aspettarsi una trama che esplorerà il passato di Grisha Callen, in parte avvolto nel mistero: in questo senso sarà aiutato da Hetty (la quale apparirà in più episodi in presenza finalmente, cosa non possibile prima per l’attrice, essendo in piena pandemia) che lo aiuterà a capire quale sarà il suo percorso.

Lo showrunner Scott Gemmill ha affermato che Callen è “ancora coinvolto sentimentalmente con Anna e sta pensando a come potrebbe essere il loro futuro insieme”. E anche gli scrittori sono della stessa idea: “Non abbiamo deciso come vogliamo che finisca tra loro. Abbiamo messo un po’ di carne sul fuoco”, ha detto Gemmill. “Con questo tipo di relazioni, a volte ci diamo alcune opzioni, ci giochiamo la stagione e vediamo cosa ci sembra giusto fare”.

In altre parole, c’è ancora speranza per Callen e Anna come coppia, ma tutto dipenderà da cosa accadrà in NCIS Los Angeles 13. La serie crime sembra avere vita lunga, al contrario dell’altro spin-off NCIS New Orleans, che ha terminato la sua corsa dopo sette stagioni.

Il debutto di NCIS Los Angeles 13 è fissato per il 10 ottobre su CBS. Il primo episodio è stato scritto dallo stesso showrunner. Inoltre, l’attore Eric C. Olsen scriverà un episodio in parte diretto dalla sua collega e partner di scena Daniela Ruah. Le riprese di NCIS Los Angeles 13 sono ancora in corso. In Italia, infine, la tredicesima stagione arriverà successivamente alla messa in onda americana.