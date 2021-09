La presenza di Mark Harmon in NCIS a partire dalla stagione 19 potrebbe essere notevolmente ridotta in termini di episodi e scene girate, ma CBS preferisce non pronunciarsi in modo chiaro sul futuro della serie e del suo protagonista.

I rumors su una partecipazione di Mark Harmon in NCIS a tempo parziale rispetto al passato si rincorrono da quando, nella stagione 18, il personaggio di Gibbs è stato sospeso dal servizio dopo aver aggredito uno sfruttatore di animali. In termini di presenza sullo schermo, il protagonista di NCIS, che è anche produttore esecutivo della serie, è stato un pilastro sin dal debutto, ma ora potrebbe voler ridimensionare il suo impegno.

Di quanto vedremo Mark Harmon in NCIS 19, al via il 20 settembre negli Stati Uniti, ha parlato la presidente della sezione Intrattenimento di CBS Kelly Kahl, in risposta alle domande di Deadline: l’entità del coinvolgimento dell’attore nella prossima stagione è ancora indefinita, così come l’ipotesi che possa essere il suo ultimo capitolo nello storico procedural. “Mark è sempre stato parte dello spettacolo, Mark farà sempre parte dello spettacolo“, ha detto con un bel po’ di retorica la dirigente di CBS, che non ha voluto pronunciarsi in modo netto: “Per quanto riguarda le sue apparizioni in onda, dovremo solo vedere come andrà avanti“.

Kahl non ha confermato il numero di episodi di Mark Harmon in NCIS 19 (a quanto pare potrebbero essere pochi), ma ha anche aggiunto che è troppo presto per discutere della conclusione di una qualsiasi delle serie veterane della CBS nella prossima stagione, prima che i dirigenti abbiano avuto modo di valutare i risultati ottenuti.

Va ricordato che Mark Harmon in NCIS 19 non sarà sostituito dalla new entry Gary Cole, come ci hanno tenuto a precisare gli showrunner della serie: il nuovo personaggio regolare, l’agente speciale Park, non è stato concepito come un rimpiazzo di Gibbs, semmai come un innesto necessario dopo i tanti addii della stagione 18.