Brianna Hildebrand in Lucifer 6 è la new entry dell’ultima stagione, un personaggio le cui vicende si legano in modo indissolubile al protagonista della serie e a Chloe Decker. I dieci episodi conclusivi sono disponibili su Netflix dal 10 settembre (qui la recensione).

La trama prende il via qualche tempo dopo il finale della scorsa stagione, quando il diavolo ha abbracciato il suo nuovo incarico come Dio. Un impiego più facile a dirsi che a farsi. All’inizio della stagione finale lo vediamo ancora in bilico tra decide di ascendere al trono divino, oppure rinunciare del tutto. In questo contento arriva Rory, un giovane angelo ribelle giunto all’Inferno alla ricerca di Lucifer. Quali siano i suoi motivi non è ancora chiaro, ma verranno svelati nel corso degli episodi.

ATTENZIONE, SPOILER!

Si scopre che Brianna Hildebrand in Lucifer 6 veste i panni Rory Morningstar, figlia di Lucifer e Chloe proveniente dal futuro. Inizialmente intende uccidere suo padre, incolpandolo di aver lasciato la sua famiglia. Nel futuro sembra infatti che Lucifer scompaia misteriosamente e nessuno si spiega il perché. Come suo padre, Rory ha un paio di ali, queste di colore rosso con delle lame appuntite ai lati. Come altri esseri celestiali, anche lei ha sviluppato delle capacità soprannaturali: Rory ha il potere di autorealizzarsi in base ai propri desideri; ne caso di Lucifer, la sua voglia di vendetta nei confronti del padre si è manifestata facendola viaggiare nel tempo in modo da poterlo affrontare di persona.

L’attrice è un volto noto tra gli appassionati di cinecomic. Classe 1996, Brianna è meglio conosciuta per aver interpretato Negasonic Teenage Warhead in Deadpool e Deadpool 2, primo personaggio di un film di X-Men apertamente gay, così come Rory in Lucifer – particolare che riflette anche l’orientamento sessuale dell’attrice.

Altri ruoli della Hildebrand sono quelli di Brynn nel film commedia del 2019 Non si Scherza col Fuoco al fianco di John Cena, Keegan-Michael Key e Dennis Haysbert, che ha interpretato Dio nella stagione 5 di Lucifer. Brianna è anche nota per il suo ruolo di Verity nella seconda stagione della serie tv The Exorcist, curiosamente andata in onda su Fox come Lucifer (prima della sua cancellazione).