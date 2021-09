L’appuntamento con NCIS 18 su Rai2 raddoppia: lo storico procedural di CBS va in onda in prima tv sia il 9 che il 10 settembre, per un totale di 3 episodi inediti in prima serata nell’arco di due giorni.

La programmazione di NCIS 18 su Rai2 è partita lo scorso 2 settembre, con una settimana di ritardo rispetto al previsto e con un solo episodio in prima serata. Ora invece l’ultima stagione della serie (ma solo in ordine di tempo) va in onda sia giovedì che venerdì. Il 9 settembre NCIS 18 su Rai2 occupa l’intera prima serata con due episodi in prima visione, il decimo e l’undicesimo della stagione. Il 10 settembre, invece, va in onda un solo nuovo episodio, il dodicesimo.

Con NCIS 18 su Rai2 il 9 settembre, in particolare, si apre una trama che porterà a pesanti conseguenze disciplinari per Gibbs e condizionerà l’intera seconda parte di stagione. Ecco le trame dei due episodi di NCIS 18 su Rai2 in onda giovedì 9 settembre, intitolati rispettivamente Lucy e Uno strano Presentimento, seguiti dalle repliche di Delitti in Paradiso.

Un convoglio della Marina finisce fuori strada a causa di un cane che attraversa la strada. Arrivati sul posto, Gibbs e la sua squadra trovano una femmina di pitbull ferita da un colpo di pistola.

Gli agenti Tyler e Sawyer hanno preso il posto di McGee, Bishop e Torres come squadra di punta dell’N.C.I.S. e sono stati incaricati da Vance di indagare sulla morte di un vice caporale dei Marines.

Venerdì 10 settembre NCIS 18 su Rai2 andrà in onda con l’episodio 12 dal titolo Sangre, che esplora il difficile passato familiare dell’agente Torres e il suo rapporto col padre che lo ha abbandonato.

Il sergente scelto dei Marine Richard Larson viene trovato morto in una villa in vendita. Vicino al corpo viene rinvenuto un capello appartenente al padre di Torres.