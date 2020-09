A pochi giorni dall’inizio delle riprese dei nuovi episodi, Wilmer Valderrama ha accennato a quel che il pubblico vedrà in NCIS 18, per quanto riguarda il suo personaggio, l’agente speciale Nick Torres, e non solo.

Se tutti si aspettano un’evoluzione romantica del suo rapporto con Bishop, a cui già la stagione 17 ha ampiamente preparato il terreno, l’attore preferisce non azzardare ipotesi su quello che sarà il filone sentimentale della trama che lo riguarderà, ma anticipa che vedremo qualcosa di più del passato di Torres in NCIS 18.

Più in generale, Valderrama assicura che la nuova stagione sarà più sensibile ai temi dell’attualità: nessun crime, probabilmente, sarà in grado di ignorare le proteste che stanno sconquassando gli Stati Uniti e il dibattito che si è generato intorno ai temi della giustizia a partire dagli episodi di violenza della polizia su cittadini afroamericani.

In una lunga intervista a TvInsider, rilasciata a pochi giorni dall’inizio delle riprese, l’attore promette che NCIS 18 tratterà l’attualità in modo attento e responsabile.

È interessante perché ci sono così tante cose di cui la stagione 18 deve parlare, c’è molto su cui riflettere in questo momento. La nostra comunità nazionale ha lottato per la giustizia e per cose che sono davvero importanti. L’NCIS sarà molto attenta e molto responsabile nel modo di interpretare certe storie quando torneremo in televisione. L’esplorazione delle relazioni all’interno dei personaggi e tutto il resto, è qualcosa che è sempre un mistero. Di certo non penso che faremo qualcosa di già visto prima, e stiamo sicuramente cercando di lavorare per fare qualcosa di diverso.

Per quanto riguarda il personaggio di Torres, ci sarà modo di conoscere la sua famiglia e il suo background nel corso della stagione 18, scavando un po’ nel passato di quest’uomo schivo e testardo, entrato nella squadra come agente di copertura e destinato ad incarichi solitari e lunghi, confacenti alla sua personalità. Della sua storia personale si sa che è stato abbandonato dal padre a 5 anni e che ha una sorella, Lucia Torres, arruolata nei Marines e moglie di un comandante della marina.

Non so cosa c’è in serbo per nessuno degli altri personaggi, ma per il mio personaggio in particolare, scopriremo molto di più sul suo passato in questa stagione. Questa stagione si concentrerà davvero molto sull’esplorare da dove viene veramente, quale è stata la sua educazione e la sua famiglia, quindi apprenderemo un po di più sulla sua famiglia poiché Torres è stato un tale mistero per il pubblico negli ultimi quattro anni. Sarà divertente grattare sulla superficie e dare davvero al pubblico qualche spiegazione del perché è così com’è. Questo mi entusiasma perché come attore, è quello che vuoi fare. Vuoi interpretare a quei livelli. Vuoi interpretare il sostrato e diventare più vulnerabile perché è questo che ti avvicina agli altri personaggi.

Valderrama ha anche dichiarato di non sapere come avverrà l’uscita di scena di Jack Sloane: l’attrice Maria Bello lascerà il cast della serie dopo tre stagioni nei panni della psicologa forense del team dell’NCIS, ma non è ancora chiaro in che modo sarà orchestrato il suo addio a Gibbs e agli altri colleghi.

Secondo le previsioni di Wilmer Valderrama, NCIS 18 debutterà su CBS a metà novembre (dunque solo il prossimo anno in Italia, come sempre su Rai2). Il cast si è appena riunito per le riprese dei nuovi episodi dopo sei mesi dalla chiusura del set a causa del lockdown.