Torna NCIS 18 su Rai2, coi nuovi episodi della seconda parte di stagione: la programmazione in prima visione assoluta parte il 2 settembre, una settimana di ritardo rispetto al previsto, con un primo appuntamento di giovedì per poi passare al venerdì.

La ripartenza di NCIS 18 su Rai2 era prevista il 26 agosto scorso col primo episodio della seconda parte, ma l’attualità ha preso il sopravvento: a causa dell’attentato dell’ISIS-K a Kabul, la rete ha dedicato uno speciale di approfondimento alla situazione in Afghanistan. Di conseguenza il debutto dei nuovi episodi della storica serie di CBS è slittato di una settimana.

Il nono episodio di NCIS 18 su Rai2 va in onda il 2 settembre alle 21.20, in prima visione in chiaro: si tratta del primo appuntamento con la seconda parte di stagione, che sarà trasmessa con un episodio a settimana, fino a completarne la messa in onda col sedicesimo.

Ecco la trama del nono episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda giovedì 2 settembre, dal titolo Come Stelle nell’Oscurità, in cui il team dell’NCIS deve risolvere il caso della morte di un sottufficiale ritrovato in circostanze inusuali. Si tratta anche dell’episodio in cui la trama di Fornell e sua figlia Emily arriva ad una tragica svolta.

Il cadavere del Sottufficiale Martin Delfino, viene ritrovato nel furgone di una ditta di surgelati. Ad effettuare le consegne è Reilly, un giovane farfallone, che dice di non avere idea di come il cadavere del marinaio sia finito lì…

Dalla prossima settimana NCIS 18 su Rai2 andrà ad occupare la programmazione del venerdì sera, sempre con un episodio in prima tv: il decimo capitolo della stagione, Sangre, è dedicato al passato dell’agente Torres. Ecco la trama dell’episodio che andrà in onda su Rai2 il 10 settembre.

Le prove dell’accoltellamento di un sergente dei marine portano Torres a incontrare suo padre Miguel che se ne andò da bambino.

A NCIS 18 su Rai2 fa seguito Delitti in Paradiso, che la rete ha iniziato a riprogrammare dalla prima stagione lo scorso 26 agosto.