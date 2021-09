Converrà effettuare il grande salto al prossimo iPhone 13 a chi possiede già un melafonino, non certo vecchissimo? A questo quesito già in voga tra i clienti Apple, possiamo rispondere con un paio di sondaggi significativi. A scanso di rivelazioni sconvolgenti dell’ultima ora, sembrerebbe proprio che in tanti non siano intenzionati ad effettuare un altro acquisto.

Alla prima ricerca condotto da Savings.com negli Stati Uniti hanno partecipato 1.500 utenti iPhone e solo il 10% di loro si è detto propendo ad acquistare l’iPhone 13 al momento del lancio. Per quanto ci sia una discreta percentuale di indecisi pari a 26%, ben il 64% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di non voler procedere al passaggio all’ultima generazione di prodotti Apple. I restanti utenti interpellati affermano di non essere certi sul da farsi.

Tra gli entusiasti delle prossime ammiraglie, ce n’è un buon 27% che punta alla dibattuta funzione della possibilità di comunicazioni via satellite (tutt’altro che certa), mentre il 22% si dice più contento di miglioramenti alla fotocamera e all’autonomia della batteria (su quest’ultimo fronte nel 15% dei casi).

Pure in una seconda ricerca commissionata nel Regno Unito mette in evidenza, almeno per ora, il poco interesse verso l’iPhone 13 di chi detiene già un vecchio iPhone. In questo caso la percentuale è più alta ma non così significativa ossia pari al 19%. La vera differenza dunque potrebbe farla proprio l’annuncio dei nuovi melafonini nel keynote del 14 settembre. Nel caso in cui, rispetto a quanto già rivelato nel corso dell’estate, ci sarà qualche novità di rilievo per i dispositivi, allora più potenziali acquirenti potrebbero essere propensi ad una nuova spesa. La propensione o meno al passaggio ad un nuovo prodotto Apple dipenderà anche dal costo di quest’ultimo, se più o meno in linea con quanto visto negli anni passati, ed eventualmente con le politiche di valutazione dell’usato ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino.