Chicago Med 5 debutta oggi, 9 settembre, su Italia1. Il medical drama di Dick Wolf sarà al fianco del finale di Chicago Fire 8 per la gioia dei fan della serie e dell’intero universo del noto sceneggiatore. Ad aprire le danze sarà proprio il post incidente in cui abbiamo rischiato di perdere Natalie e Will e se la prima arriva in ospedale in barella con un trauma cranico, il secondo sembra pronto ad assumersi la colpa di tutto. Come finirà adesso per loro?

La bella Natalie era salita a bordo dell’auto per rivelare qualcosa a Will ma tutto è andato storto. In Nessuna normalità, questo è il titolo del primo episodio di Chicago Med 5 in onda oggi, il dottor Marcel, chirurgo traumatologo, sospetta di Phillip quando afferma che lui e Natalie sono fidanzati mentre Connor è convinto che Ava abbia causato la morte di suo padre e quest’ultima, capito che sta per essere scoperta, si ucciderà.

Ethan e April affrontano il problema della gravidanza, mentre curano un bambino che potrebbe diventare cieco, mentre Charles arriva a mettere fine alla sua luna di miele per potersi prendere cura di un paziente con potenziale schizofrenia. Incapace di superare l’accaduto, Connor si dimette.

Nel secondo episodio di Chicago Med 5 in onda oggi dal titolo Completamente al buio, durante una notte di tempesta a Chicago, la corrente va via, e ne consegue il caos visto che Marcel e Noah sono costretti a eseguire un intervento chirurgico al buio mentre Natalie rimane intrappolata in un ascensore con un paziente che ha bisogno di un urgente intervento.

La prossima settimana Chicago Med 5 tornerà in onda al giovedì, il 16 settembre, con ben tre episodi saltando il numero 4 che abbiamo già visto nel maxi crossover con Chicago Fire e Chicago PD il mese scorso. Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane visto che la stagione è composta da 20 episodi.