L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 è ufficialmente in produzione: il cast è tornato a Vancouver per le riprese dei nuovi episodi, che vedranno ancora protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke nei panni delle migliori amiche/nemiche Tully e Kate.

L’ufficialità per L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 è arrivata la scorsa primavera, quando la serie è stata rinnovata da Netflix diversi mesi dopo il debutto avvenuto a febbraio. Basata sul romanzo di Kristin Hannah Firefly Lane, che è anche il titolo originale del life drama nel catalogo di Netflix, la serie continuerà ad esplorare il legame profondo, i conflitti, le separazioni e i ricongiungimenti di due migliori amiche diversissime tra loro, eppure estremamente unite, due donne che dall’adolescenza alla mezza età hanno condiviso ogni aspetto della loro vita e hanno affrontato ogni tornante decisivo insieme (qui la nostra recensione).

Le riprese di L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 sono appena partite a Vancouver: alla fine di agosto 2021 il set della serie ha riaperto i battenti per le riprese dei nuovi episodi. Il cast è tornato sul set, come mostrano le storie dei canali Instagram di diversi volti della serie, da Sarah Chalke a Ben Lawson alle giovani interpreti di Tully e Kate da adolescenti, Ali Skovbye e Roan Curtis.

they started filming firefly lane season two 🥰 pic.twitter.com/yrYICwqRi9 — CLOSED (@CLARlTEO) August 31, 2021

Katherine Heigl aveva già annunciato il suo ritorno in Canada per L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 lo scorso agosto, pronunciandosi anche sulle previsioni di debutto della nuova stagione, in risposta alla domanda di una fan: l’attrice e produttrice esecutiva della serie ha confermato l’uscita nel 2022, presumibilmente nella seconda parte dell’anno, visto che le riprese dovrebbero continuare fino all’inizio della prossima primavera.

Back in Vancouver for season two of Firefly Lane on @netflix and missing these faces…a lot. Like a lot a lot…no one said it would be easy…but let’s hope it’s worth it. pic.twitter.com/YgNWFF4xb2 — Katherine Heigl (@KatieHeigl) August 24, 2021