Il rinnovo di Firefly Lane 2 è arrivato con un certo ritardo rispetto alla tempistica solita di Netflix, tanto da far pensare che la serie potesse essere archiviata e restare con quel finale aperto della prima stagione che ha lasciato il pubblico con diverse domande inevase. Invece L’Estate in Cui Imparammo a Volare continua con una seconda stagione.

Firefly Lane 2 arriverà su Netflix non prima del 2022. La prima stagione della serie ha debuttato a febbraio scorso (qui la nostra recensione) e solo tre mesi dopo è stata rinnovata ufficialmente dallo streamer: ad annunciarlo sono le due interpreti principali, Katherine Heigl e Sarah Chalke, che hanno dato vita al life drama basato sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah.

Entrambe le attrici torneranno in Firefly Lane 2 nei panni dell’improbabile duo di amiche (e a volte nemiche) cresciute insieme dall’età di 14 anni: Tully (Heigl) e Kate (Chalke) si incontrano da adolescenti e, nonostante siano agli antipodi, instaurano un legame capace di attraversare i decenni. Tully è sfacciata, audace e sensibile, mentre Kate è la ragazza timida e nerd che difficilmente si fa notare: insieme vivono trent’anni di alti e bassi affrontando insieme successi, delusioni, lutti e gioie, col lavoro di giornaliste che le unisce e le mette in competizione e un triangolo amoroso che ha rischiato di far naufragare il loro legame. Un’amicizia che resta solida anche quando Tully è ormai una star della tv, acclamata dal pubblico ma molto sola, mentre Kate deve affrontare la fine del suo matrimonio e la difficoltà di tornare a lavorare dopo aver sacrificato la carriera per la famiglia.

Firefly Lane 2 ripartirà dall’enorme cliffhanger del finale della prima stagione ambientato nel 2003, con le tue amiche al funerale del padre di Kate che ormai non si parlano più per un motivo misterioso, mentre il giornalista Johnny, marito di Kate e produttore dello show di Tully, è rimasto coinvolto in uno scontro di guerra in Iraq lavorando come reporter.

Gli sceneggiatori di Firefly Lane 2 hanno a disposizione un secondo libro della saga di Kristin Hannah a cui attingere per la nuova stagione. Il romanzo Volo Via rappresenta infatti il sequel di Firefly Lane, anche se in realtà l’adattamento tv è diventato in parte indipendente dal materiale originale, con diverse differenze di trama tra libro e serie. La stessa autrice dei romanzi è tra i produttori esecutivi della serie insieme a Katherine Heigl. Maggie Friedman ha sviluppato l’adattamento e ne è la showrunner.

Nel video che annuncia il rinnovo di Firefly Lane 2, le protagoniste rispondono ad alcuni tweet del pubblico e brindano alla nuova stagione, assicurando che risponderà a tutte le domande aperte del finale della precedente.