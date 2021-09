Tutto è pronto per l’addio a Brave and The Beautiful. La serie turca che ha conquistato il pubblico in questi mesi e che in questa settimana è andata in versione doppia occupando il posto destinato proprio a Uomini e donne, presto chiuderà i battenti. Chi segue la serie sa bene che questo momento è stato già rimandato per un po’ visto che solitamente le serie estive salutano e tornano in panchina fino alla prossima stagione estiva e lo stesso sarà per Brave and The Beautiful.

La programmazione di Canale5, salvo modifiche, parla di una messa in onda confermata fino a venerdì pomeriggio. A quel punto i fan dovranno salutare Cesur e Suhan con quello che possiamo definire un finto finale.

Brave and The Beautiful tornerà il prossimo anno con le nuove puntate tenendoci compagnia nel periodo estivo, salvo cambiamenti. Al posto della serie turca da lunedì 13 settembre troveremo Gemma Galgani e i protagonisti di Uomini e donne nella sua formula mix (senior e giovani). In molti sono già pronti a boicottare il dating show di Maria de Filippi ma altri sanno bene che gli ascolti saranno ottimi e che la serie turca potrà aspettare il proprio turno fino al prossimo mese di giugno.

Cosa succederà nell’ultima puntata di Brave and The Beautiful? In seguito all’aggressione subita da Suhan, Cesur vuole portarla via dalla casa di Nisantasi, ma lei si rifiuta. Non si fida più di lui e decide di porre fine al loro matrimonio. Cesur non è d’accordo e strappa le carte che gli presenta l’avvocato di Suhan. Adalet incontra suo fratello Riza in carcere che cerca di convincerla a testimoniare contro Tahsin, promettendole una vita libera.

Tahsin è disposto a raccontare tutto a Cesur a patto che Suhan mantenga la promessa che gli aveva fatto: divorziare da Cesur. Come finirà la serie e i fan riusciranno a resistere fino al prossimo anno?