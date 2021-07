Arriva Brave and the Beautiful. Mediaset continua a mandare in onda i promo della nuova serie turca in onda da lunedì 5 luglio mostrando, giorno dopo giorni, sempre maggiori dettagli su quella che si preannuncia come una storia epica, un amore impossibile sin dal primo incontro. Lei bellissima, lui impavido e pronto a salvare la dama senza nemmeno conoscerla fino a quando non scocca la scintilla al loro primo sguardo. A rompere l’idillio ci pensano le loro radici visto che lei è la figlia del nemico.

Prende il via da qui Brave and The Beautiful la serie che da lunedì prenderà il posto di Mr Wrong, la serie con Can Yaman e Ozge Gurel che concluderà la sua corsa nel prime time di Canale5.

Appena arrivato nella terra dei Korludag, Cesur salva la vita a Sühan, figlia di Tahsin Korludag, il temuto padrone della maggior parte delle terre di tutta la regione, tra i due scocca la scintilla ma lei è fidanzata con Bülent. Korhan, fratello di Sühan, è sposato con Cahide e viene costantemente umiliato dal padre, l’unica cosa che potrà cambiare tutto è la nascita di un nipote maschio ma la moglie non è ancora riuscita a rimanere incinta, cos’altro scopriremo sui nuovi protagonisti del pomeriggio di Canale5?

MR Wrong solo nel prime time di Canale5 dal 6 luglio

Mr Wrong andrà in onda oggi con l’ultima puntata del daytime per rimanere tutto al prossimo 6 luglio in cui Tolga si presenta al nuovo locale di Ozgur con una denuncia da consegnare alla polizia, nella quale accusa Ezgi di aver diffuso dati sensibili della sua azienda ai suoi concorrenti. Per venire a capo del complotto, la coppia, con l’aiuto di Ozan e Deniz, si reca all’hotel dove lei ha organizzato l’evento di Serdar per chiedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza ma arriveranno tardi.

Tolga ha già corrotto gli addetti alla sicurezza che negano loro l’accesso alle immagini, questo li fermerà? I ragazzi capiscono che nel complotto è coinvolta anche Irem e Deniz chiede le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale del signor Ercument, scoprendo la verità ovvero che fu proprio lei a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozan e Ozgur. Cosa succederà adesso?