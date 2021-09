Veramente dovremmo essere ad un passo dall’annuncio dell’uscita iPhone 13. Addirittura una fonte abbastanza accreditata come Apple Hub ritiene che gli inviti per la prossima presentazione Apple saranno distribuiti nelle prossime ore, proprio oggi 7 settembre.

Da tempo si ipotizza che la data del keynote in cui saranno presentati i nuovi iPhone 13 sarà quella del 14 settembre. Giunti dunque ad una settimana esatta dal fatidico momento, è più che plausibile che si procederà almeno oggi o comunque nelle prossime ore a rendere ufficiale l’appuntamento. Il canale Twitter specializzato Apple Hub non ha alcun dubbio al riguardo e sottolinea pure come non ce ne siano neanche per il lancio di martedì prossimo (come visibile anche nel tweet di fine articolo).

Oltre all’uscita iPhone 13, dovrebbe concretizzarsi anche quella degli Apple Watch Series 7. Nel classico evento annuale di fine estate, Apple ha sempre preferito mettere in vetrina i suoi indiscussi prodotti di punta e anche in questo 2021 non ci saranno eccezioni. L’evento in se dovrebbe essere pre-registrato, esattamente come gli ultimi dell’azienda di Cupertino. La presentazione dovrebbe essere poi visibile attraverso tutti i canali ufficiali Apple, dunque attraverso browser sul sito del produttore ma anche attraverso il canale YouTube sempre Apple come sui profili social dell’azienda. Dando ormai per scontato l’appuntamento di martedì prossimo, non ci sono neanche particolari dubbi sul fatto che l’orario dello streaming sarò quello della tardo pomeriggio per noi italiani, tra le ore 18 o le 19.

In occasione dell’uscita iPhone 13 e di altro hardware come gli Apple Watch, è abbastanza scontato pure che giunga quasi a conclusione il lungo cammino di iOS 15, con il rilascio definitivo dell’aggiornamento per gli sviluppatori. Seguirà poi anche la distribuzione per gli utenti semplici, magari una decina di giorni dopo in concomitanza con il lancio commerciale dei nuovi melafonini. Scopriremo ben presto se le ipotesi saranno tutte confermate dalla realtà.