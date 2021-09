Tutto da rifare, o quasi, per la serie Mr. & Mrs. Smith di Amazon: il reboot dell’omonimo film con Angelina Jolie e Brad Pitt perde la sua protagonista e dovrà cercarne un’altra. Phoebe Waller-Bridge ha abbandonato il progetto, secondo quanto riportato in anteprima da The Hollywood Reporter, mentre resta saldamente alla guida del cast il cantautore, attore e regista Donald Glover.

La serie Mr. & Mrs. Smith di Amazon non è ancora entrata in produzione ed è attualmente in fase di scrittura. Secondo i report sul caso, la decisione di Phoebe Waller-Bridge di uscire dal cast è maturata “a causa di differenze creative“. La conseguenza è che Amazon Studios ora dovrà rifare il casting in cerca di una nuova protagonista femminile, mentre Glover resta protagonista del reboot nonché impegnato nei ruoli di co-creatore e produttore esecutivo della serie, co-creata da Francesca Sloane che farà anche da showrunner.

La serie Mr. & Mrs. Smith nasce come reboot dell’omonima commedia d’azione del 2005 di Doug Liman, con Brad Pitt e Angelina Jolie nei panni di una coppia apparentemente normale prima di scoprire che entrambi sono assassini assunti da agenzie concorrenti per uccidersi a vicenda. Si tratta del film che vide nascere la storia d’amore tra i due divi hollywoodiani, col conseguente divorzio di Pitt dalla prima moglie Jennifer Aniston.

L’idea di realizzare la serie Mr. & Mrs. Smith era stata annunciata proprio da Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover, entrambi legati da contratti di esclusiva con Amazon, tramite le loro storie di Instagram all’inizio dell’anno: la coppia aveva confermato di essere al lavoro sul progetto per il 2022. Ora i tempi potrebbero allungarsi per la necessità di trovare una degna sostituta della brillante attrice e scrittrice, volto del suo show Fleabag e creatrice della serie Killing Eve.

Non è la prima volta che la serie Mr. & Mrs. Smith incontra dei problemi. Inizialmente l’idea di adattare il film per la tv era venuta ad ABC, durante la stagione 2006-07, ma l’episodio pilota interpretato da Martin Henderson e Jordana Brewster nei ruoli principali fu bocciato e il progetto non entrò mai in produzione.