C’è anche Brad Pitt in Deadpool 2, sebbene in un ruolo piccolissimo. Il sequel del film sul supereroe più scorretto di sempre va in onda stasera, 20 dicembre su Italia1, e ha per protagonista Ryan Reynolds.

Come ci è finito Brad Pitt in Deadpool 2? Tutto merito del regista David Leitch, che ha lavorato come controfigura proprio dell’attore. Data la loro conoscenza, il cineasta lo ha chiamato per un cameo nel ruolo di un personaggio di nome Vanisher/Svanitore, arruolato da Deadpool per formare un team casualissimo di X-Force.

La comparsata di Brad Pitt in Deadpool 2 dura pochissimo, visto che l’aspirante supereroe muore dopo essere rimasto folgorato da un cavo elettrico. Anche se può sembrare che un divo di Hollywood come lui sia stato in qualche modo costretto a fare un cameo, in realtà l’attore ha fatto un favore “a un vecchio amico”:

“Com’è stato girare così? Praticamente, la cosa più semplice che abbia mai fatto. Dave è un mio vecchio amico ed era… è stato la mia controfigura a partire da Fight Club e fino al 2004 circa. E poi se n’è andato ed è diventato davvero un bravo regista, cosa rara. Ryan mi ha chiamato e ha detto, perché no?”

E Reynolds ha poi ricambiato il favore al collega. Infatti, nell’ultimo film di Leitch, Bullet Train, il protagonista di Deadpool appare in un cameo.

Deadpool 2 è un film uscito al cinema nel 2018. Nel cast, oltre Ryan Reynolds, anche: Josh Brolin nel ruolo di Nathan Summers / Cable; Morena Baccarin è Vanessa Carlysle; Julian Dennison è Russell Collins / Firefist; Zazie Beetz è Neena Thurman / Domino; T. J. Miller è Weasel; Andre Tricoteux è Peter Rasputin / Colosso; Brianna Hildebrand è Ellie Phimister / Testata Mutante Negasonica; Jack Kesy interpreta Black Tom Cassidy; e Karan Soni nel ruolo di Dopinder.

Deadpool 2 va in onda su Italia1 alle 21:30.

