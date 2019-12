Fleabag è un fenomeno inesauribile: fioccano libri e gadget per chi non può più farne a meno

Lo abbiamo detto mille e una volta: è giusto che Fleabag si sia conclusa con la seconda, straordinaria stagione. E abbiamo detto anche che se la rivedessimo sarebbe perché le cose non sono andate per il verso giusto, e lei avrebbe ancora bisogno di rompere la quarta parete per chiederci di aiutarla ad attraversare un nuovo, tragico capitolo della sua esistenza. Meglio dirsi addio, allora, e abbandonare ogni speranza in una terza stagione di Fleabag con l’idea che la sua vita possa essersi scaldata d’amore quando tutto sembrava grigio e freddo.

Ce lo ripetiamo da mesi, insomma, dal debutto della seconda stagione su BBC Three prima e su Amazon Prime Video poi. Da quando, per concludere la nostra entusiastica recensione, le abbiamo augurato buon viaggio ben consapevoli dei piani di Phoebe Waller-Bridge per la sua antieroina semiautobiografica.

Eppure la potenza di Fleabag – donna e serie televisiva – sembra non essere scalfita dallo scorrere dei mesi. La sua sfacciataggine, la sua sofferenza, la sua inestinguibile capacità di amare ci sono rimasti addosso, dentro anzi. E poco importa che reti e piattaforme, con le loro nutritissime programmazioni, provino ogni settmana a imboccarci la nostra prossima ossssione. Lei resta lì.

La buona notizia è che possiamo continuare a portarla con noi. Negli ultimi mesi sono fioccate le pubblicazioni a tema Fleabag, chicche imperdibili per ripercorrere i suoi passi da nuove prospettive, scoprirne altri dettagli, cogliere spunti inediti dalla penna di Phoebe Waller-Bridge.

La più recente e ghiotta uscita è Fleabag: The Scriptures, un esclusivo volume in cui è racchiusa The complete Fleabag. Every Word. Every Side-eye. Every Fox. Dagli script di ogni episodio ai commenti esclusivi di Phoebe Waller-Bridge, Vicky Jones e altri soggetti coinvolti nella creazione della serie, ogni parola di questo libro è un dono prezioso per qualsiasi fan di Fleabag.

Per ripartire dalle origini, invece, ci sono due opzioni. La prima è Fleabag, volumetto pubblicato nel 2016 e al cui interno si può scoprire la prima versione, quella teatrale, nata dalla penna di Phoebe Waller-Bridge e presentata al pubblico in forma di monologo all’Edinburgh Fringe nel 2013.

La seconda, pubblicata nel 2019 in occasione dell’ultima, gloriosa apparizione teatrale di Fleabag al Wyndham’s Theatre di Londra, si intitola Fleabag: The Special Edition. Al suo interno un’introduzione della stand-up comedienne Deborah Frances-White, il testo del monologo, inedite foto a colori, contenuti extra firmati da Vicky Jones e altri membri del team creativo.

Ma la Fleabag-mania è andata oltre per molti. Il sito Not Just Clothing ha pensato di colorare le feste natalizie con un colorato maglione natalizio di Fleabag in edizione limitata. Realizzato a mano da cima a fondo, riporta su fronte e retro tutto ciò che abbiamo amato di Fleabag, dal viso di Phoebe Waller-Bridge alla volpe.

E per concludere, una nota di merito alla creatività dei fan della serie. Etsy pullula di articoli a tema, dalle tazze alle matite, dai portachiavi agli orecchini e alle stampe artistiche. Fleabag, l’hot priest di Andrew Scott, Claire, il porcellino d’india… ci sono proprio tutti, e Natale è alle porte.