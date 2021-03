Killing Eve 4 sarà l’ultima stagione. Lo annuncia la BBC America, destando sconforto nei fan della serie tv.

Dopo il rinnovo per un quarto ciclo di episodi nel gennaio 2020, le riprese sono state posticipate a causa della pandemia di COVID-19. La produzione di Killing Eve 4 inizierà ora all’inizio dell’estate nel Regno Unito e si sposterà poi in varie località d’Europa. L’ultima stagione sarà composta da otto episodi.

La serie terminerà qui, ma non il franchise. Infatti AMC Networks e Sid Gentle Films Ltd, dietro la produzione di Killing Eve, sono al lavoro su dei potenziali spin-off per estendere il mondo creato dalle novelle di Luke Jennings.

Ideata da Phoebe Waller-Bridge nel 2018, Killing Eve è la storia di un’ossessione reciproca. Eve Polastri, annoiata funzionaria dell’MI-5, inizia a fare la caccia alla psicopatica assassina Villanelle. Le due donne diventeranno ossessionate l’una dall’altra.

“Killing Eve è stata una delle mie più grandi esperienze e non vedo l’ora di tornare presto nella straordinaria mente di Eve”, ha detto la star della serie Sandra Oh. “Sono molto grata a tutto il cast e la troupe che hanno dato vita alla nostra storia e ai fan che si sono uniti a noi e che torneranno per la nostra eccitante e imprevedibile quarta e ultima stagione”.

“Killing Eve è stato il viaggio più straordinario e a cui sarò per sempre grata”, ha detto Jodie Comer, interprete di Villanelle. “Grazie a tutti i fan che ci hanno supportato e ci hanno visto. Anche se tutte le cose belle finiscono, questa non è ancora finita. Il nostro obiettivo è far sì che ve lo ricordiate!”

Killing Eve è stata accolta con grande entusiasmo da pubblico e critica. Sandra Oh ha vinto un SAG Award e un Golden Globe nel 2019, mentre Jodie Comer si è aggiudicata un Emmy Award nello stesso anno. In totale, la serie è stata nominata 19 volte agli Emmy.