Indiana Jones 5, l’ultimo film della saga cinematografica che vede Harrison Ford nei panni dell’iconico archeologo avventuriero, sarà nei cinema dal 28 giugno.

In occasione del lancio della nuova pellicola, diretta da James Mangold, Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen hanno presentato Indiana Jones e il Quadrante del Destino al Taormina Film Festival.

In questo capitolo finale, Indy è ormai in pensione, ma viene trascinato in una nuova avventura dalla sua figlioccia Helena con una missione: fermare gli oscuri piani di un ex nazista, Jürgen Voller.

Indiana Jones è sempre stato un avventuriero, ma stavolta lo vediamo diverso. E’ anziano, e diventa quasi più emotivo. “Non so come si possa esprimere un personaggio senza le emozioni”, ha spiegato Harrison Ford in conferenza stampa.

Il quinto film esplora il legame tra Indy e Helena, sua figlioccia, che compare nella sua vita non solo perché ha bisogno del suo aiuto, ma anche per risanare un rapporto che si è logorato nel tempo.

“C’è un rapporto emotivo tra un personaggio mio e quello di Phoebe, un rapporto molto platonico essendo lei la mia figlioccia”, ha continuato Ford. “E’ deluso come padrino nei suoi confronti. Lei me lo fa presente e io cerco di risanare questo aspetto.”

Sono passati 42 anni dal primo e indimenticabile film di Indiana Jones. Adesso siamo di fronte a un’altra trama. Infatti abbiamo due linee temporali, come ha raccontato Harrison Ford. “Siamo nel 1944, il personaggio è più giovane e si realizza un’altra trama. Ci spostiamo nel 1969 dove Indy sta andando in pensione. Ha problemi nel rapporto familiare. E qui arriva il personaggio interpretato da Phoebe.”

Riguardo il suo personaggio, l’attrice e creatrice britannica di Fleabag ha dichiarato: “Helena è coraggiosa, non ha paura, ma non ha idea di quali possono essere le conseguenze. Forse sono anche io così. Ho sentito una connessione. Forse ho imparato qualcosa da lei.”

Cosa ci vuole per essere un cattivo coi fiocchi? Lo ha spiegato Mads Mikkelsen, che ha parlato di come si è letteralmente catapultato nel mondo di Indiana Jones: “Devi trovare il tuo nazista dentro e questo funziona. Devi capire quello che è Indiana Jones, però devi capire in che tipo di film ti trovi, cosa che hanno fatto bene per 40 anni. Cerco di far sì che i cattivi diventino gli eroi dei propri mondi.”

Indiana Jones 5 è sicuramente l’ultimo film in cui vedremo l’archeologo protagonista. Uno spin-off non si esclude, dato che le porte sono state lasciate aperte, ma Phoebe Waller-Bridge è stata categorica su questo punto: “Non la penso neanche in questo senso. Indiana Jones è definito e sarà per sempre Harrison Ford.”

Indiana Jones è davvero un eroe? Ford ha rifiutato l’appellativo: “Io non interpreto un eroe, ma un archeologo. Se si indossa un mantello e una tutina si può essere un supereroe. Parliamo di una persona comune che fa qualcosa di straordinario, in circostanze insolite, e sta agendo in modo altruistico. Questa è qualcosa che non si può interpretare. Ho sempre voluto che il pubblico fosse coerente con il personaggio. Che sentisse il suo trionfo e le sue paure. Da giovane, questo personaggio si sarebbe comportato in un altro modo. Ora al tramonto della sua vita è diverso.”

