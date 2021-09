Sono tornati a fare capolino sui telefoni degli italiani gli SMS ISP Intesa Sanpaolo che nascondono nuovi tentativi di raggiro ai danni dei malcapitati di turno. Sebbene l’istituto bancario da tempo combatta queste operazioni di phishing, una nuova pioggia di messaggi mette in pericolo i risparmi di non pochi correntisti.

Nel rientro dalle vacanze estive di questo 2021, bisognerà di certo essere attenti al messaggio visibile nella foto ad inizio articolo. In molti lo stanno ricevendo esattamente con questo contenuto, qualcun altro con qualche variante di poca importanza. Nel nuovo SMS, i destinatari sono messi in guardia dal pericolo di conto violato a seguito di un accesso anomalo ma l’alert è decisamente falso e non ufficiale. La trappola consiste nello spingere il ricevente a verificare la propria situazione da un link indicato nella comunicazione. Quest’ultimo è un sito clone di quello di Intesa Sanpaolo con obiettivo ben poco edificanti: quello di raccogliere in maniera illecita i dati di accesso al servizio di home banking e utilizzarli per svuotare conti e altre operazioni non autorizzate.

Per tutto quanto già riportato in questo articolo, appare alquanto ovvio come sia fondamentale stare alla larga dall’ultimo degli SMS ISP Intesa Sanpaolo. Dopo aver ricevuto la falsa comunicazione sarà il caso di cestinarla immediatamente, senza darle alcun seguito e soprattutto senza seguire il collegamento ipertestuale contenuto nella nota. Lo stesso istituto ha più volte ribadito di non dare seguito ora come in futuro a nessun messaggio o mail che contenga un annuncio di questo tipo, per la violazione di profili e conti. Nel caso sfortunato in cui si incorra in una casistica del genere, sarà la stessa banca a prendere provvedimenti, avvisando il cliente attraverso canali diversi da quelli utilizzati dai truffatori. Meglio tenere alta la guardia dunque per evitare spiacevoli conseguenze adesso e per il futuro.