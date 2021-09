Ci sono alcune novità da prendere in esame oggi 6 settembre, per quanto concerne i rimborsi dovuti alla mancata disponibilità PS5 su MediaWorld, considerando il fatto che dallo store arrivano finalmente alcuni feedback ufficiali per tutti. Proviamo a fare il punto della situazione stamane, dopo le notizie riportate durante lo scorso fine settimana a proposito delle unità acquistabili in Italia in questo momento storico. La situazione generale qui da noi, infatti, resta di difficile lettura per gli utenti interessati.

Le indicazioni sui rimborsi per mancata disponibilità PS5 su MediaWorld

In particolare, ci sono alcuni elementi che dobbiamo assolutamente prendere in esame per tutti coloro che sono alla ricerca di rimborsi per mancata disponibilità PS5 su MediaWorld. Tutto nasce dalla campagna lanciata dal noto market lo scorso 25 agosto. Molti utenti, apparentemente, hanno portato a termine l’ordine, ma il prodotto non è mai arrivato. Probabilmente perché le scorte sono andate esaurite prima che il sistema riuscisse ad aggiornarsi. Dunque, tanti ordini annullati secondo quanto raccolto di recente.

Il disagio, per molti, non è finito qui. A distanza di quasi due settimane dai fatti, pare che per buona parte del pubblico non ci siano ancora stati i rimborsi per mancata disponibilità PS5 su MediaWorld. Cosa possono fare queste persone? Secondo quanto riscontrato negli ultimi giorni, l’assistenza invita chi ha avuto problemi di questo tipo a contattare lo store tramite messaggio privato su Facebook. A quel punto, infatti, la pratica verrà aperta e con ogni probabilità sarà gestita nel più breve tempo possibile.

Dunque, potrebbe essere questa la strada per ottenere più velocemente rimborsi per mancata disponibilità PS5 su MediaWorld. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni. Qualora doveste avere feedback in merito, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi, in modo da capirci qualcosa in più.