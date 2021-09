Il mese di settembre si apre alla ricerca di nuove disponibilità PS5 su Mediaworld come su GameStop, ossia attraverso i principali shop online che, negli ultimi mesi estivi, hanno messo a disposizione proprio l’ambita console. Non sono di certo pochi gli italiani che, di ritorno dalle vacanze, si sono prefissati di conquistare il prodotto hi-tech tanto ambito. Le scorte del prodotto restano in effetti sempre poche anche in questo momento e dopo mesi dal relativo lancio commerciale.

L’ultima disponibilità PS5 su Mediaworld si è concretizzata negli ultimi giorni di agosto. La relativa vendita è stata tuttavia contrassegnata da alcuni problemi di natura tecnica che hanno rimandato la vendita della console. Giunti ai primi giorni di settembre, non è per nulla scontato che ci sarà un nuovo stock del prodotto Sony nel breve periodo, come confermato anche nell’ultimo feedback ufficiale della catena di elettronica di questi giorni. C’è da dire, tuttavia, che il brand tende a comunicare la presenza di nuove scorte con un discreto anticipo, almeno di un paio di giorni o anche di un’intera settimana. Per questo motivo, possiamo attendere con fiducia la fase centrale del corrente mese per sperare in nuove possibilità di acquisto.

La disponibilità PS5 potrebbe tornare, oltre che su Mediaworld anche su GameStop. Per quanto riguarda la catena specializzata in gaming, non ci sono nuove comunicazioni specifiche sulle scorte ma va anche detto che, dopo la naturale pausa estiva, le unità potrebbero tornare in vendita anche settimanalmente. Spesso l’acquisto è stato consentito nel pomeriggio del giovedì e potrebbe dunque essere riproposto lo stesso schema temporale per la sola console o per i bundle con titoli e accessori. Appena ci saranno delle novità in merito alle prossime vendite, queste non mancheranno di essere riportate sulle nostre pagine come aggiornamenti.