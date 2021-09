Ci sono ancora oggi segnalazioni da parte di coloro che ricevono SMS da Ragguaglio, in riferimento ad un presunto pacco trattenuto con il quale si prova ad indurre in inganno le persone. Una situazione spiacevole, che per certi versi ricorda quella che abbiamo preso in esame alcuni giorni fa, relativamente ad un’altra fake news che punta a mettere in discussione la sicurezza digitale delle persone. Proviamo a capire insieme come si possa riconoscere il messaggio in questione, per evitare problemi di qualsiasi genere.

Proviamo a riconoscere l’SMS da Ragguaglio su pacco trattenuto

Quali sono gli elementi che consentono di riconoscere l’SMS da Ragguaglio su pacco trattenuto? Ci sono diverse testimonianze sui social che vanno in questa direzione. Intestazione e prima parte del messaggio dovrebbero seguire queste linee guida: “Sms da Ragguaglio. Salve “nome utente”, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui: (link eliminato)“.

Qualora doveste ricevere una comunicazione di questo tipo, ignoratela nel modo più assoluto. Probabile che il vostro numero, associato al nome, sia finito in database violati di recente. Seguendo il link, l’utente sarà reindirizzato verso un sito malevolo ben strutturato che mostra il logo di un noto corriere con tanto di codice di tracciamento. Le informazioni sul pacco, ci diranno che quest’ultimo è stato fermato al centro di distribuzione (addebito doganale in sospeso). Il motivo apparente risiede nel mancato pagamento delle tasse di spedizione, con tasse doganali pari a 2 Euro.

Chi effettua il pagamento che parte dall’SMS da Ragguaglio rischia di vedere il credito della propria carta prosciugato, motivo per il quale consigliamo a tutti di tenere gli occhi aperti in questi giorni. A quanto pare, infatti, la minaccia è molto diffusa da una settimana a questa parte qui in Italia.