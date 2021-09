Il Campionato è in pausa per gli impegni della Nazionale ma come vedere DAZN sul digitale terrestre resta un argomento decisamente caldo per chi ha avuto gravi problemi con lo streaming delle prime partite trasmesse attraverso il servizio. In molti si chiedono ancora chi può vedere gli eventi sportivi direttamente dalla TV e su quale decoder sia necessario allo scopo.

Non per tutti

Era già stato chiarito in piena estate ma ora se ne ha l’ulteriore conferma. Non tutti possono vedere DAZN sul digitale terrestre. La prerogativa spetta solo a chi abita in zone con limiti infrastrutturali rilevanti alla rete internet. La soluzione alternativa sul canale 409 del DTT è dunque solo di back-up e garantita attraverso apposito decoder denominato DAZN TV Box.

Come vedere DAZN il digitale terrestre dunque? Il canale 409 DTT non è accessibile autonomamente dal cliente. Sarà piuttosto il decoder TV Box a rilevare l’insufficiente connessione internet e dunque supportare il passaggio alla specifica modalità di fruizione. Per sapere se la propria zona non è sufficientemente servita dalla rete e dunque conoscere se si ha diritto proprio a DAZN sul digitale, sarà possibile effettuare una verifica sul sito specifico dedicato all’apparecchio di trasmissione brandizzato.

Non tutti i contenuti

Dopo aver specificato come vedere DAZN sul digitale terrestre, va anche detto che sul canale 409 dedicato al servizio non saranno visibili tutti i contenuti sportivi, semmai una selezione di questi. Per dirla tutta e in riferimento al Campionato di Serie A, nel caso di più partite contemporanee, la sfida trasmessa sarà solo quella prescelta a monte dalla stessa DAZN.

Come avere a disposizione il TV Box DAZN

Dopo aver verificato se l’indirizzo della propria abitazione e’ coperto da una connessione in Fibra, sempre attraverso il sito già indicato è possibile acquistare il decoder TV Box necessario alla visione dei contenuti. Una volta installato l’apparecchio, sarà subito possibile usufruire del servizio.