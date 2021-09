Sabato 4 settembre fa il suo debutto su Rai4 High Flyers, una prima visione assoluta che andrà in onda ogni sabato alle 17.20 con due episodi per quattro settimane.

High Flyers è una serie del 2020 ancora inedita in Italia. Il canale 21 del digitale terrestre trasmette la prima stagione di questa serie d’azione in prima tv: si tratta di una produzione olandese che racconta la storia di tre ventenni arruolatisi nella Royal Netherlands Air Force per diventare piloti di caccia.

La trama di High Flyers segue l’addestramento di Rutger, Guus e Leyla, tre giovani cadetti che sognano di pilotare gli aerei dell’aeronautica olandese. Il loro primo impegno sul campo li metterà a dura prova: dovranno cimentarsi in una pericolosa missione in Medio Oriente, in cui il cameratismo e la loro amicizia saranno fondamentali per far fronte agli ostacoli che si presenteranno.

Il cast di High Flyers è composto da tre giovani e promettenti attori nei ruoli principali: Josha Stradowski è Rutger de Man, Soy Kroon è Guus Walema e Senem Kavus è Leyla Demyr. Per Rutger arruolarsi nella Royal Netherlands Air Force è solo un modo per eludere un’altra condanna per la libertà vigilata, mentre Guus è figlio d’arte: suo padre è il generale superiore Roderick Walema.

Ecco le trame dei primi due episodi di High Flyers in onda su Rai4 sabato 4 settembre alle 17.20, intitolati rispettivamente Suicide Watch e Icarus.

Rutger de Man, orfano ribelle, evita un’altra condanna in libertà vigilata offrendosi volontario per unirsi alla Royal Ducth Military Academy (KMA), sezione aerea. Una stupida gara di accelerazione lo mette in cattiva luce con il caporale di classe del suo plotone ancora prima dell’arrivo. Ironia della sorte, il figlio del generale Roderick Walema, Guus, si mette in guai peggiori.