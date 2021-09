Non ci sono assolutamente buone notizie, oggi 2 settembre, per tutti coloro che speravano di poter testare l’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy qui in Italia. Dopo le notizie riportate alcuni giorni fa sullo sviluppo del pacchetto software, infatti, ne sono trapelate altre che, a conti fatti, non sorprendono più di tanto il pubblico italiano. Tutto nasce da alcune considerazioni fatte di recente a proposito del programma beta, che ora ci consentono di passare a questioni più concrete.

Dove si potrà testare l’aggiornamento con One UI 4.0 con il proprio Samsung Galaxy

Nello specifico, l’indiscrezione del giorno fornita da SamMobile ci dice dove avremo modo di provare l’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo di un Samsung Galaxy ritenuto compatibile con il pacchetto software. A detta della fonte, al momento Samsung avrebbe confermato che la beta sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud, due aree sempre in prima linea sotto questo punto di vista. Tuttavia, il sito in questione ritiene che il raggio d’azione possa essere esteso nel corso delle prossime settimane.

Sufficiente guardare le precedenti versioni beta di One UI di Samsung per avere le idee più chiare, andando in questo modo a prevedere dove altro One UI 4.0 si potrà testare prima della sua versione stabile in tutto il mondo. Per farvela breve, allo stato attuale si prevede che il programma beta del nuovo aggiornamento possa essere lanciato (magari in un secondo momento) anche nel Regno Unito, senza dimenticare Polonia, Germania, Cina e India. Tutti hanno goduto di corsie preferenziali sul tema.

Nel caso in cui queste voci dovessero essere confermate, automaticamente l’Italia verrebbe esclusa da ogni discorso anche con One UI 4.0. Un vero peccato per tutti coloro che avrebbero gradito partecipare al programma beta in questione. Vedremo se ci saranno colpi di scena.