Arrivano segnali molto interessanti per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy in questo momento storico. In particolare, per quei device che sulla carta si dovrebbero rivelare compatibili con l’aggiornamento basato su One UI 4.0. Dopo avervi parlato della distribuzione di alcune patch secondarie all’interno del nostro magazine, come quella di agosto ottimizzata per il Samsung Galaxy S10, bisogna concentrarsi sui progetti a medio termine da parte del colosso coreano.

Quanto manca alla distribuzione dell’aggiornamento impostato su One UI 4.0 per i Samsung Galaxy

In particolare, le ultime indicazioni fornite da SamMobile potrebbero fare la differenza a proposito dell’aggiornamento impostato su One UI 4.0. Un segnale per i Samsung Galaxy, in questo senso, ci arriva direttamente dal produttore coreano, che in queste ore ha rilasciato una nuova versione (v4.7.31) dell’app One Hand Operation+ sul Galaxy Store. A proposito di questo rilascio, bisogna porre l’accento sul registro delle modifiche, che a detta della fonte menziona proprio il supporto per Android 12.

La mossa degli sviluppatori ci dice sostanzialmente che l’aggiornamento beta della One UI 4.0 potrebbe essere rilasciato molto presto, con una data per le prime distribuzioni destinate ai Samsung Galaxy probabilmente fissata a settembre 2021. Per farvela breve, oggi abbiamo la netta sensazione che Samsung sia propensa a preparare le proprie app affinché possano funzionare correttamente su smartphone e tablet Galaxy dotati di One UI 4.0, a sua volta basato su Android 12.

Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, Samsung potrebbe anche rilasciare programmi beta One UI 4.0 per le serie Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20 in anticipo rispetto alle tempistiche trapelate fino a questo momento. Alla fine, l’azienda metterà a disposizione il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 sulla maggior parte degli smartphone e tablet Galaxy rilasciati negli ultimi due anni. Staremo a vedere come andranno le cose.