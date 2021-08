FBI Most Wanted torna in onda oggi, 12 agosto, ma si ferma giovedì prossimo. Sarà una settimana intensa su Italia1 per via del calcio e dei primi impegni europei e non solo, e così i fan delle serie tv saranno chiamati a “sacrificarsi” mettendo da parte i casi di LaCroix e della sua squadra. La serie si ferma giovedì prossimo e questa sera tornerà in onda frenando un po’ la sua corsa.

Se giovedì prossimo ad andare in onda sono stati ben quattro episodi, questa sera, a partire dalle 21.20 circa, su Italia1, l’appuntamento è con il numero 5, 6 e 7, solo tre episodi.

FBI Most Wanted riuscirà a tenere impegnati i fan e la squadra con tre nuovi casi da risolvere a cominciare da un presunto cecchino e finendo ad un uomo pronto a tutto pur di riabbracciare sua figlia. Ma cosa succederà di preciso? Ad aprire le danze sarà l’episodio numero 5 dal titolo Il cecchino in cui LaCroix e la sua squadra danno la caccia a un uomo che riesce a rendersi invisibile perché è un cecchino, un veterano di guerra che disperato per la morte dei suoi compagni e in preda agli antidepressivi, uccide come se fosse ancora sul campo di battaglia.

Nel secondo episodio della serata, Il profeta, il capo di una setta ordina ai seguaci più fedeli di uccidere sua moglie e i suoi tre figli e poi si dà alla fuga. Durante le ricerche, la squadra dell’FBI scopre che quest’uomo è nient’altro che un truffatore senza scrupoli. Infine, nell’ultimo episodio di FBI Most Wanted di oggi, 12 agosto, LaCroix e la sua squadra seguono le tracce di Reg, un nativo americano che cerca disperatamente la figlia Audrey, per riparare agli errori che sente di aver commesso come marito e come padre.

Reg ha scoperto che Audrey è stata rapita per essere sfruttata come prostituta e uccide tutti quelli che ostacolano la sua ricerca.

FBI Most Wanted non andrà in onda giovedì 19 agosto ma dovrebbe tornare il 26, salvo cambiamenti, con tre nuovi episodi della prima e non unica stagione.