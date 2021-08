The White Lotus arriva in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW da lunedì 30 agosto alle 21.15. Creata, scritta e diretta da Mike White (Enlightened), questa dark comedy è una tagliente satira sociale ambientata in un esclusivo resort, il cui nome dà il titolo alla serie. La trama racconta le vicende dei facoltosi clienti e dello staff impiegato nella struttura nel corso di una settimana ricca di sorprese che cambierà per sempre le loro vite.

The White Lotus è un paradiso a cinque stelle in cui i vacanzieri sono accolti dal resort manager e dalla responsabile dei servizi della spa della struttura, che si premureranno di esaudire ogni capriccio dei loro ospiti, rispondendo anche alle richieste più irragionevoli, in ossequio alla massima che il cliente ha sempre ragione, mentre al tempo stesso devono governare gli alti livelli di stress delle loro vite. La miniserie rivelerà gradualmente quanto siano complesse le vite solo in apparenza perfette dei clienti del resort, ma anche quelle dei laboriosi dipendenti e dell’idilliaco luogo di vacanza (la location si trova sull’isola di Maui, nell’arcipelago hawaiano).

The White Lotus vanta un cast corale, ricco di volti noti, guidato da Murray Bartlett (Looking) nei panni del manager del lussureggiante resort omonimo: tra i suoi clienti c’è una giovane coppia in luna di miele (Alexandra Daddario e Jake Lacy), una donna in lutto per la morte della madre (Jennifer Coolidge), una top manager (Connie Britton) accompagnata da un marito molto meno realizzato di lei (Steve Zahn) e dai loro figli adolescenti (Sydney Sweeney e Fred Echinger) insieme alla migliore amica della figlia (Brittany O’Grady).

La trama di The White Lotus rivelerà progressivamente i lati più oscuri e nascosti dei suoi protagonisti, spingendo spesso su aspetti di critica sociale e culturale che ne hanno fatto il successo presso la critica statunitense: il New Yorker l’ha definita una “tragicommedia tra le migliori serie dell’anno“, così come per il Time è “la serie da vedere quest’estate“.

Produttori esecutivi di The White Lotus sono lo stesso White insieme a David Bernad (Enlightened) e Nick Hall (We Are Who We Are). Mark Kamine è co-produttore esecutivo. Ecco la sinossi, le immagini promozionali e il trailer della serie, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da lunedì 30 agosto alle 21.15.

Il cliente ha sempre ragione, e va coccolato e viziato il più possibile: questo è ciò che Armond (Murray Bartlett), il manager del prestigioso resort hawaiano The White Lotus, ripete con convinzione al suo staff. Il cliente, però, a volte può essere davvero insopportabile! Presso l’hotel sono in arrivo nuovi ospiti che si aspettano di passare una settimana di puro relax, ma andrà veramente così? Giorno dopo giorno, infatti, quel luogo paradisiaco farà emergere i segreti e i lati più oscuri non solo dei villeggianti, ma anche di Armond e dei suoi sottoposti, portando a rivelazioni a volte anche sconvolgenti. Se è vero che le vacanze sono un buon momento per fermarsi un attimo, guardarsi dentro e fare il punto della situazione in attesa di ributtarsi a capofitto nel mondo reale, è anche vero che a volte guardarsi dentro può essere più destabilizzante del previsto.