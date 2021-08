I Misteri di Murdoch 8, dopo un’estate in replica, torna su Giallo da lunedì 6 settembre coi nuovi episodi in prima visione: il canale 38 del digitale terrestre apre la sua programmazione per l’imminente stagione autunnale con i nuovi casi del detective della polizia canadese William Murdoch sul finire dell’Ottocento.

Dopo le repliche de I Misteri di Murdoch 8 in onda quest’estate, l’appuntamento con la serie tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings si conferma al lunedì in prima serata: il 6 settembre riparte la programmazione in prima tv con gli 8 episodi ancora inediti in Italia. Si tratta della seconda parte di stagione, in onda a partire dall’episodio 10 fino al diciottesimo (meno il tredicesimo già trasmesso) che rappresenta il finale di questo capitolo della serie. Questa è la stagione del matrimonio del protagonista William Murdoch con la dottoressa Julia Ogden, ma non è certo l’ultima: in Canada le avventure di Murdoch sono arrivate alla quattordicesima stagione, con una quindicesima in cantiere.

I Misteri di Murdoch 8 è andata in onda per tutto il mese di maggio 2021 in prima visione, con i primi 10 episodi della stagione: nell’ultimo appuntamento del 31 maggio c’è stata anche un’inversione dell’ordine degli episodi nella programmazione di Giallo. La programmazione italiana ha alterato l’ordine originale previsto dalla messa in onda dalla CBC in Canada: il 31 maggio scorso, infatti, insieme all’episodio 9 dal titolo Agenti Chiave, Giallo ha trasmesso l’episodio 13, dal titolo Le Incurabili, e non il decimo. Proprio da quest’ultimo ripartirà ora la programmazione dal primo lunedì di settembre, sempre in prima serata alle 21.10 sul canale 38 del digitale terrestre.

Ecco il promo de I Misteri di Murdoch 8 al via dal 6 settembre su Giallo con i restanti episodi inediti della stagione, due ogni lunedì in prima serata.