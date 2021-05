I Misteri di Murdoch 8 ha appena debuttato su Giallo in prima visione tv: la nuova stagione della serie investigativa in costume, ambientata nella Toronto a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, è arrivata in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre lo scorso 3 maggio e prosegue con due episodi a settimana, ogni lunedì in prima serata dalle 21.10.

Negli episodi de I Misteri di Murdoch 8 in onda lunedì 10 maggio, il terzo e il quarto della stagione, si avvicinano le nozze di William Murdoch (interpretato da Yannick Bisson) con la dottoressa medico legale Julia Ogden (Hélène Joy), ma per il protagonista e la sua compagna non mancano casi intricati su cui indagare anche a ridosso del coronamento del loro amore.

Il terzo episodio de I Misteri di Murdoch 8, in particolare, è uno dei tanti della serie a coinvolgere personaggi realmente esistiti: in questo caso si tratta di Bat Masterson, esploratore civile e combattente indiano nelle Grandi Pianure noto per le sue imprese nel vecchio West americano, diventato anche sceriffo a Dodge City, Kansas. L’episodio 3 racconta un fittizio incontro tra il detective della Station House Four protagonista della serie e il famoso sportivo che aveva conquistato una fama da pistolero del selvaggio West.

Ecco le trame dei due nuovi episodi de I Misteri di Murdoch 8 in onda in prima visione lunedì 10 maggio su Giallo, rispettivamente intitolati Giorni di gloria e Per tutti i matrimoni, Murdoch!

Episodio 8×03

Murdoch unisce le sue forze con il leggendario uomo di legge Bat Masterson per dare la caccia all’altrettanto leggendario criminale Butch Cassidy.

Episodio 8×04

Mentre il giorno del loro matrimonio si sta avvicinando, Murdoch e Ogden rimangono invischiati in un’indagine per omicidio: una donna accusata è di aver ucciso suo marito.

Il quarto episodio de I Misteri di Murdoch 8 con le nozze di William e Julia è anche il centesimo della serie, che conta ad oggi 14 stagioni per un totale di 215 episodi.