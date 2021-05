Giunge al giro di boa la programmazione de I Misteri di Murdoch 8, in onda in prima visione assoluta in Italia in chiaro su Giallo: ogni lunedì in prima serata il canale 38 del digitale terrestre trasmette dalle 21.10 due episodi dell’ottava stagione, finora inedita nel nostro Paese.

Il period drama canadese si snoda in 18 episodi ne I Misteri di Murdoch 8, la cui messa in onda è partita lo scorso lunedì 3 maggio su Giallo. Per questa stagione gli episodi subiscono un cambiamento rispetto al loro naturale corso nella programmazione originale: il 31 maggio, infatti, vanno in onda gli episodi 9 e 10 per l’Italia, che però non corrispondono all’ordine con cui sono stati originariamente trasmessi in Canada.

Nello specifico, il primo episodio de I Misteri di Murdoch 8 in onda il 31 maggio si intitola Le Incurabili e corrisponde al tredicesimo nella programmazione originale, mentre il secondo in onda la stessa sera è Agenti Chiave, che sarebbe il nono nell’ordine naturale della stagione. Non è chiaro il motivo di questo cambiamento, anche perché la trama del primo episodio in onda il 31 maggio ha conseguenze importanti sulla vita della co-protagonista Ogden e tale evento potrebbe avere conseguenze sul personaggio.

Ad ogni modo, ecco le trame degli episodi 9 e 10 de I Misteri di Murdoch 8, intitolati rispettivamente Le Incurabili e Agenti Chiave.

La vita della dottoressa Ogden è minacciata da un gruppo di violente e particolarmente problematiche ospiti dell’ospedale psichiatrico.

Quando un comico di varietà viene ucciso, Cratbee e Higgins lavorano sotto copertura nel mondo dello spettacolo per indagare.

La programmazione in prima visione assoluta de I Misteri di Murdoch 8 finirà col 18° episodio su Giallo il prossimo 28 giugno.