Hawaii Five-10 su Rai2 alle battute finali. Lunedì 30 agosto inizia la prima di due serate dedicate alla serie tv, che si è conclusa con la decima stagione. Andiamo alle anticipazioni.

Si comincia con l’episodio 10×18 dal titolo Il pastore e i pirati, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre la Five-0 indaga su un omicidio su una nave mercantile dove i pirati hanno impersonato la Guardia Costiera per salire a bordo della barca, Adam ottiene finalmente le prove di cui ha bisogno per smantellare l’operazione Yakuza dell’isola una volta per tutte. Inoltre, Quinn aiuta Noelani quando sospetta che suo zio non è morto per cause naturali.

La serata si concluderà con l’episodio 10×19 intitolato Un passato scomodo:

La squadra indaga quando un allevatore viene assassinato dopo aver scoperto scheletri umani nella sua proprietà dove la leggenda dice che le monete d’oro dell’era della Guerra Civile furono sepolte. Inoltre, l’ex figliastra di Quinn, Olivia, si rivolge a lei per chiedere aiuto dopo che suo padre non torna a casa.

Hawaii Five-0 10 su Rai2 torna in onda martedì 31 agosto con gli ultimi tre episodi della serie tv. Si comincia con il 10×20 dal titolo Ricordi. Il team indaga su un piano per derubare dei turisti; Tani aiuta Girard Hirsh a dimostrare l’innocenza del suo anziano zio quando è sospettato di omicidio; Tani e Junior cercano di capire cosa vuol dire essere in una nuova relazione. A seguire, l’episodio 10×21 intitolato Messaggio in codice. Dopo che Steve riceve una lettera postuma da sua madre che contiene un codice, Danny viene attaccato da qualcuno disposto a uccidere per rubarlo. Inoltre, la Five-0 deve aiutare Lincoln Cole, un anonimo buon samaritano che è nel mirino di alcune persone molto pericolose.

La serata e la serie tv si conclude con il finale, l’episodio 10×22 dal titolo Aloha (Arrivederci). Danny viene rapito e gravemente ferito dalla moglie di Wo Fat, che sta inseguendo che la madre di Steve lo ha lasciato. Inoltre, Steve risolve finalmente il caso che suo padre gli ha lasciato 10 anni prima.