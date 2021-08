Torna in onda Hawaii Five-10 su Rai2 per una maratona in tre serate con gli ultimi episodi della serie. La decima stagione è infatti quella conclusiva; l’annuncio della cancellazione è stato dato lo scorso anno dal network CBS.

Ecco le anticipazioni di stasera, lunedì 23 agosto. Si parte con l‘episodio 10×16 dal titolo Schiavi d’amore. Ecco la sinossi: A San Valentino, Tani e Noelani sono tenuti in ostaggio durante una rapina in un minimarket. Inoltre, Five-0 indaga sull’omicidio di un diplomatico thailandese la cui moglie confessa il crimine, ma Danny sospetta che stia coprendo il vero assassino.

A seguire, l’episodio 10×17 intitolato Il manoscritto. Ecco la sinossi: Steve e Danny incontrano un vecchio amico alla Fiera Letteraria. L’ex agente segreto ha scritto un libro che gli ha fatto guadagnare ben due milioni di dollari. Nel frattempo la squadra cerca di risolvere un caso di intricati omicidi basati su un romanzo giallo vecchio di cento anni.

Hawaii Five-0 10 su Rai2 torna poi in onda lunedì 30 agosto. Nell’episodio 10×18 dal titolo Il pastore e i pirati, mentre la Five-0 indaga su un omicidio su una nave mercantile dove i pirati hanno impersonato la Guardia Costiera per salire a bordo della barca, Adam ottiene finalmente le prove di cui ha bisogno per smantellare l’operazione Yakuza dell’isola una volta per tutte. Inoltre, Quinn aiuta Noelani quando sospetta che suo zio non è morto per cause naturali. La serata si concluderà con l’episodio 10×19 intitolato Un passato scomodo: la squadra indaga quando un allevatore viene assassinato dopo aver scoperto scheletri umani nella sua proprietà dove la leggenda dice che le monete d’oro dell’era della Guerra Civile furono sepolte. Inoltre, l’ex figliastra di Quinn, Olivia, si rivolge a lei per chiedere aiuto dopo che suo padre non torna a casa.

Eccezionalmente martedì 31 agosto andranno in onda gli ultimi tre episodi di Hawaii Five-0 10 che concludono anche la serie tv. L’appuntamento è alle 21:25 su Rai2.