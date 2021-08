Il cast di Wednesday, la serie Netflix di Tim Burton incentrata su Mercoledì Addams, si amplia. Deadline annuncia almeno 10 new entry per l’atteso progetto televisivo live action.

Questi i nomi degli attori che si aggiungono al cast principale, guidato dalla giovanissima Jenna Ortega: Thora Birch (Ghost World, The Walking Dead), Riki Lindhome (Knives Out, Another Period), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor, Truth Be Told), Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles), Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylin3s), Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases).

Come già annunciato, Jenna Ortega vestirà i panni della protagonista Mercoledì Addams. Nel cast di Wednedsay anche Catherine Zeta-Jones nei panni della matriarca della famiglia, l’iconica Morticia, e a Luis Guzmán spetterà il ruolo del patriarca, Gomez.

Scritta dai creatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, la serie composta da 8 episodi sarà diretta da Burton ed è descritta come una storia di formazione intrisa di elementi di mistero e soprannaturale.

Ecco nel dettaglio tutti i nuovi personaggi: Doohan interpreterà Tyler Galpin, un cittadino che stringe un’improbabile amicizia con Wednesday Addams. Tyler ha una relazione travagliata con suo padre, lo sceriffo locale. Farmer interpreterà Ajax Petropolus. Uno studente della Nevermore Academy che è anche una Gorgone. Goffo e timido, l’Ajax ha paura a guardare gli altri negli occhi. Mostafa interpreterà Eugene Otinger. Uno degli studenti più bizzarri della Nevermore e presidente del club di apicoltura della scuola.

Myers sarà Enid Sinclair. È la solare e colorata coinquilina californiana di Wednesday alla Nevermore. Enid proviene da un branco di lupi mannari di San Francisco. Ogawa sarrà Yoko Tanaka. Un vampiro con un tocco gotico. Sunday è Bianca Barclay. Una delle studentesse più famose dell’Accademia, discende da una lunga stirpe di Sirene con un potere ipnotizzante di persuadere. White sarà Xavier Thorpe. Uno studente carismatico e artistico, deve la sua ricchezza grazie al suo famoso padre sensitivo. Birch è Tamara Novak. Direttrice del dormitorio di Wednesday e l’unica “Normie” nello staff della Nevermore Academy; è interessata alla botanica.

Lindhome sarà la dottoressa Valerie Kinbott. Una terapista locale nella cittadina di Gerico che si interessa in modo particolare a Wednesday Addams. McShane è lo sceriffo Donovan Galpin. Nato e cresciuto a Gerico, ha sempre avuto un problema con la Nevermore Academy e ha dei conti in sospeso con Gomez Addams.