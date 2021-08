Il promo di NCIS: Hawaii mostra un primo sguardo all’ennesimo spin-off del franchise di grande successo NCIS: si tratta dell’ultimo format in ordine di tempo ad aggiungersi alla grande famiglia composta da NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans e il primo ad avere una donna nel ruolo di protagonista, come leader di un team del dipartimento locale del Naval Criminal Investigative Service.

Il promo di NCIS: Hawaii parte con le presentazioni ufficiali. Vanessa Lachey, che è anche la prima protagonista di colore del franchise, scende da un elicottero e mostra il distintivo con fierezza: è l’agente speciale capo dell’NCIS Hawaii Jane Tennant, colei che viene “chiamata per prima” ogni volta che “qualcuno del mio team è nei guai“. Nei pochi altri frammenti della clip si intravedono gli altri volti del cast Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon, Tori Anderson e Kian Talan. Tra gli altri interpreti della serie anche Alex Tarrant ed Enver Gjokaj.

Il promo di NCIS: Hawaii sembra preannunciare un classico prodotto di CBS Studios, un procedural basato su una squadra di agenti del dipartimento speciale investigativo della marina militare degli Stati Uniti d’America, ma stavolta dall’ambientazione specifica hawaiana. La presenza di un personaggio femminile alla guida del team è la vera grande novità: Jane Tennant è una donna tosta ma anche capace di usare la diplomazia, un’investigatrice capace di passare con abilità dalla scena del crimine ai corridoi degli uffici dove regna la burocrazia, oltre ad essere una madre single che deve conciliare la famiglia vera con quella dell’NCIS.

Il promo di NCIS: Hawaii ricorda il lancio del nuovo spin-off previsto per questo autunno: la serie andrà in onda su CBS dal 20 settembre, ogni lunedì alle 22:00, subito dopo la serie madre guidata da Mark Harmon, NCIS, che quest’anno taglia il traguardo della sua diciannovesima stagione. La première di stagione di NCIS: Hawaii è diretta da Larry Teng, mentre Matt Bosack (SEAL Team), Jan Nash e Chris Silber (NCIS: New Orleans) sono i produttori esecutivi della nuova serie e hanno firmato la sceneggiatura del primo episodio.