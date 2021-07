NCIS 19 debutterà su CBS il prossimo settembre, nella nuova collocazione di palinsesto del lunedì. La rete ha annunciato le date delle première della prossima stagione televisiva, che vede il passaggio dello storico procedural di Mark Harmon dal martedì a lunedì sera.

NCIS 19 parte negli Stati Uniti col primo episodio lunedì 20 settembre, seguito da un debutto assoluto: la serie veterana del franchise apre la strada all’ultima arrivata, NCIS: Hawaii, in onda subito dopo, col chiaro scopo di favorirne il lancio.

Lo spostamento di NCIS 19 al lunedì lascia spazio al martedì al franchise di FBI, che va in onda dal 21 settembre in prima serata su CBS con – nell’ordine – la quarta stagione della serie madre, la terza di FBI: Most Wanted e il debutto assoluto del nuovo spin-off FBI: International.

NCIS 19 è sicuramente la serie che apre la stagione di CBS, il primo titolo veterano a debuttare nella collocazione di prima serata nella prossima annata televisiva. Partiranno invece il 1° ottobre, nella prima serata del venerdì, le nuove stagioni di SWAT (solo la première speciale, prima del passaggio in streaming su Paramount+), Magnum PI e Blue Bloods. Bisognerà aspettare invece il 7 ottobre per la première di Bull 6, in onda in una serata affollatissima che parte con Young Sheldon 5 e prosegue con United States of Al 2, il debutto di Ghosts e B Positive 2. NCIS: Los Angeles 13 debutta invece domenica 10 ottobre, dopo la première di The Equalizer 2 e prima di SEAL TEAM 5.

NCIS 19 debutterà in Italia solo nella primavera del 2022 su Rai2: il prossimo agosto riparte la programmazione della stagione 18 con la seconda parte, che si concluderà entro l’anno. Intanto l’intera serie, con i suoi spin-off, riparte dalla prima stagione su Italia1: dopo che Mediaset ha acquistato i diritti dell’intera library del franchise, da fine luglio partirà la programmazione di NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans. Presumibilmente le tre serie andranno in onda nell’access prime time di Italia1 dal 26 luglio. Gli episodi in prima visione resteranno invece in onda su Rai2.