Come ampiamente previsto, la protagonista di NCIS: Hawaii sarà una donna e farà la storia del franchise: per la prima volta un format dell’universo di NCIS avrà una guida al femminile e di origini asiatiche. E il suo volto sarà quello di Vanessa Lachey, modella, attrice e moglie del cantante Nick Lachey con cui ha tre figli.

A pochi giorni dalla conferma di un ordine per un’intera stagione CBS ha annunciato il nome della protagonista di NCIS: Hawaii e diffuso i primi dettagli sul suo personaggio: interpreterà Jane Tennant, la prima donna agente speciale responsabile di NCIS Pearl. Tanto capace di essere diplomatica quanto molto dura, Tennant è un investigatrice appassionata che può navigare abilmente su una scena del crimine e tra gli uffici della politica con la stessa disinvoltura. È anche una madre single che spesso si trova combattuta tra la gestione di una famiglia e quella dell’NCIS.

Il debutto di Vanessa Lachey come protagonista di NCIS: Hawaii sarà una pietra miliare per il franchise di NCIS, che finora ha avuto solo uomini nei ruoli cardine della serie madre e dei suoi spin-off: da Mark Harmon in NCIS a Chris O’Donnell e LL Cool J in NCIS: Los Angeles, fino a Scott Bakula in NCIS: New Orleans, non c’è mai stata una donna alla guida di un team del Naval Criminal Investigative Service. Inoltre lo sfortunato tentativo di mettere in cantiere NCIS: Red, con Kim Raver e John Corbett come co-protagonisti, non ha mai visto la luce. Vanessa Lachey sarà anche la prima protagonista di colore: nata Minnillo, l’attrice ha origini miste, figlia di un ufficiale della Air Force statunitense di origini italiane ed irlandesi e di una casalinga filippina.

Prima di diventare protagonista di NCIS: Hawaii, la Lachey è stata a lungo modella, vincitrice di concorsi di bellezza e poi attrice: è apparsa in Beautiful ed How I Met Your Mother, ma ha recitato anche al cinema come protagonista del film-parodia Disaster Movie e ha avuto un cameo ne I Fantastici 4 e Silver Surfer. L’attrice ha annunciato così di essere la protagonista di

Onorata è un eufemismo! Entrare a far parte del franchise NCIS come prima protagonista femminile e farlo nelle meravigliose isole Hawaii… Non riesco ancora a crederci! Grazie CBS per aver creduto in me! Adesso mettiamoci al lavoro!

La serie è attesa nel palinsesto della prossima stagione. CBS ha fatto sapere anche che Matt Bosack (SEAL Team), Jan Nash e Chris Silber (NCIS: New Orleans) saranno i produttori esecutivi della nuova serie e hanno firmato la sceneggiatura dell’episodio pilota.