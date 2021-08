Con Nove Perfetti Sconosciuti Hulu ha trovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro? Così sembra. La serie con Nicole Kidman ha debuttato sullo streamer americano il 18 agosto (due giorni dopo è arrivato anche in Italia sulla piattaforma Prime Video) registrando fin da subito un record di visualizzazioni.

Secondo i media, Nove Perfetti Sconosciuti è il prodotto originale più visto su Hulu di sempre, battendo il precedente risultato stabilito dal finale della quarta stagione di The Handmaid’s Tale.

Sfortunatamente, come la maggior parte degli streamer, anche Hulu ha scelto di non rilasciare il numero specifico di abbonati che hanno guardato i primi tre episodi di Nove Perfetti Sconosciuti. Tuttavia, la piattaforma di streaming tiene conto dei singoli spettatori quando si tratta delle sue varie strategie di rilascio. Quindi, nel caso della serie con la Kidman, di cui sono stati rilasciati tre episodi il giorno del lancio, un singolo spettatore è stato contato una volta indipendentemente dal numero di episodi che hanno effettivamente guardato.

Dal suo esordio nel 2017, The Handmaid’s Tale ha sempre portato numeri altissimi di abbonati, tanto che la serie distopica con Elisabeth Moss è diventato il simbolo di Hulu. Con il nuovo record stabilito da Nove Perfetti Sconosciuti, June e le sue ancelle dovranno farsi da parte.

Nove Perfetti Sconosciuti è stato creato e co-sviluppato da David E. Kelley, già dietro l’adattamento televisivo di Big Little Lies (su HBO) e Big Sky (su ABC). Basato sull’omonimo romanzo del 2018, la serie è incentrata su nove sconosciuti che partecipano a un ritiro di 10 giorni in un centro di salute e benessere gestito da una donna enigmatica di nome Masha. Mentre si trovano al resort, gli ospiti imparano gradualmente diversi segreti su se stessi e scoprono che c’è molto di più nella splendida posizione e nel suo proprietario di quanto non sembri.

La serie presenta un cast corale guidato dalla vincitrice di un Emmy Nicole Kidman, che interpreta il ruolo di Masha. Insieme a lei ci sono Melissa McCarthy, Michael Shannon, Samara Weaving, Luke Evans, Regina Hall, Bobby Canavale e molti altri.