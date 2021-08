Manca sempre meno al rilascio di un aggiornamento cruciale, con cui potremo toccare con mano WhatsApp per iPad e per i vari tablet Android disponibili sul mercato. Vanno in questa direzione i segnali degli ultimi giorni, dopo quello che vi abbiamo riportato ad inizio mese su un argomento che da sempre tiene banco in Italia e nel resto del mondo. Cerchiamo di fare il punto della situazione oggi 23 agosto, in attesa che ci siano segnali più concreti, con tutte le differenze del caso per gli utenti che hanno scelto un sistema operativo invece dell’altro.

WhatsApp per iPad e per tablet Android ad un passo dall’aggiornamento

Secondo quanto riportato di recente da una fonte autorevole come WABetaInfo, infatti, con WhatsApp per iPad non dovremmo parlare di un aggiornamento nella sua accezione classica. L’arrivo dell’app per i tablet Apple dotati di sistema operativo iOS, nello specifico, sarà assicurato da multi-dispositivo 2.0. In sostanza, non si tratta di un upgrade che verrà rilasciato sui server, ma di una vera e propria applicazione a parte che i possessori di un iPad potranno scaricare. Da capire se avremo filtri coi quali alcuni modelli saranno compatibili ed altri no.

Diverso il discorso con Android, in quanto in questo particolare frangente dovremmo andare incontro al classico aggiornamento tramite il quale i possessori di un tablet potranno scaricare l’app classica all’interno del Play Store. Si attendono conferme definitive sotto questo punto di vista, fermo restando che ad oggi non abbiamo ancora notizie ufficiali sulle tempistiche entro le quali potremo fare uno step di questo tipo. Dunque, dovremo avere gli occhi aperti a stretto giro, per comprendere anche il tipo di evoluzione della beta dell’app.

Per ora, ricapitolando, possiamo tenerci stretti i chiari segnali che ci arrivano dalla fonte più autorevole al mondo a proposito degli aggiornamenti dell’app, soprattutto per quanto concerne WhatsApp per iPad. Il fatto stesso che si parli di un’app specifica per questa utenza, rappresenta a conti fatti una novità in termini assoluti.