Scatta ufficialmente oggi 23 agosto il bonus rottamazione tv 2021, come del resto vi avevamo anticipato la scorsa settimana con un primo annuncio in merito, in seguito alle decisioni del governo. Ci sono alcune cose che dobbiamo sapere, a proposito dei requisiti da rispettare per usufruire di questa agevolazione, senza dimenticare la quota massima che possiamo raggiungere per ottenere lo sconto sull’acquisto di un nuovo televisore ed il modulo da scaricare per completare l’operazione in modo corretto.

Cosa dobbiamo sapere sul bonus rottamazione tv 2021: tra requisiti e modulo

Analizzando più da vicino il bonus rottamazione tv 2021, possiamo partire proprio dal modulo. Premesso che portando il vecchio televisore presso il negozio di elettronica dove intendiamo acquistare il nuovo non ci sia bisogno di alcun modulo, alcuni utenti potrebbero decidere di muoversi diversamente. Ad esempio, il provvedimento prevede che ci si possa recare presso un centro comunale di raccolta Raee, vale a dire quello dedicato ai rifiuti elettronici dei cittadini.

In questo caso, chi vuole usufruire del bonus rottamazione tv 2021 dovrà consegnare, al momento dell’acquisto, una sorta di modulo che vale come autocertificazione e che, allo stesso tempo, potrete scaricare sul sito del Mise. I colleghi di Quotidiano.net, di recente, hanno reso disponibile il documento in questione. Passando ai requisiti, occorre premettere che il bonus non sia legato all’ISEE e che si possa raggiungere al massimo 100 euro di sconto, con il 20% di risparmio sul nuovo televisore.

Per quanto concerne i requisiti da soddisfare affinché si possa ottenere il bonus rottamazione tv 2021, ci sono tre elementi sui quali gli utenti devono concentrarsi da oggi 23 agosto. In primo luogo, dovremo dimostrare di essere cittadini italiani. Il secondo prevede che l’utente debba rottamare una TV comprata prima del 22 dicembre 2018. Infine, chi è interessato dovrà essere in regola con il pagamento del canone RAI.